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Стало известно, где пенсионеры любят отдыхать осенью
Стало известно, где пенсионеры любят отдыхать осенью - РИА Новости, 30.08.2021
Стало известно, где пенсионеры любят отдыхать осенью
Эксперты назвали самые популярные направления для осеннего туризма у людей пенсионного возраста, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья Tvil.ru.Чаще РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:11
2021-08-30T16:11
2021-08-30T16:11
туризм
отдых
таганрог
казань
калининград
тверь
краснодарский край
республика крым
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для осеннего туризма у людей пенсионного возраста, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья Tvil.ru.Чаще всего, согласно статистике, пожилые путешественники выбирают номера в отелях и гостиницах Крыма, Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод. Не меньшей популярностью у них пользуется отдых в абхазской Гагре и городах "Золотого кольца России".Также в список любимых направлений у туристов зрелого возраста вошли Калининград, Казань, Тверь, Уфа и Таганрог.Уточняется, что чаще всего на пенсии путешествуют с экскурсионными группами и тратят на бронирование жилья от 1,7 до 2,4 тысячи рублей в сутки.
https://ria.ru/20210829/fontan-1747705521.html
таганрог
казань
калининград
тверь
краснодарский край
республика крым
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гагра
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