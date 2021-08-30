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Туризм
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Стало известно, где пенсионеры любят отдыхать осенью
Стало известно, где пенсионеры любят отдыхать осенью - РИА Новости, 30.08.2021
Стало известно, где пенсионеры любят отдыхать осенью
Эксперты назвали самые популярные направления для осеннего туризма у людей пенсионного возраста, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья Tvil.ru.Чаще РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:11
2021-08-30T16:11
туризм
отдых
таганрог
казань
калининград
тверь
краснодарский край
республика крым
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для осеннего туризма у людей пенсионного возраста, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья Tvil.ru.Чаще всего, согласно статистике, пожилые путешественники выбирают номера в отелях и гостиницах Крыма, Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод. Не меньшей популярностью у них пользуется отдых в абхазской Гагре и городах "Золотого кольца России".Также в список любимых направлений у туристов зрелого возраста вошли Калининград, Казань, Тверь, Уфа и Таганрог.Уточняется, что чаще всего на пенсии путешествуют с экскурсионными группами и тратят на бронирование жилья от 1,7 до 2,4 тысячи рублей в сутки.
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таганрог
казань
калининград
тверь
краснодарский край
республика крым
уфа
гагра
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отдых, таганрог, казань, калининград, тверь, краснодарский край, республика крым, уфа, новости - туризм, гагра, туристы, пенсионеры, отдых в россии 2021 летом
16:11 30.08.2021
 

Стало известно, где пенсионеры любят отдыхать осенью

© Flickr / pedrosimoes7Туристы
Туристы - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Flickr / pedrosimoes7
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для осеннего туризма у людей пенсионного возраста, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Чаще всего, согласно статистике, пожилые путешественники выбирают номера в отелях и гостиницах Крыма, Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод. Не меньшей популярностью у них пользуется отдых в абхазской Гагре и городах "Золотого кольца России".
Также в список любимых направлений у туристов зрелого возраста вошли Калининград, Казань, Тверь, Уфа и Таганрог.
Уточняется, что чаще всего на пенсии путешествуют с экскурсионными группами и тратят на бронирование жилья от 1,7 до 2,4 тысячи рублей в сутки.
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ТуризмОтдыхТаганрогКазаньКалининградТверьКраснодарский крайРеспублика КрымУфаНовости - ТуризмГагратуристыПенсионерыотдых в России 2021 летом
 
 
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