https://ria.ru/20210830/pensionery-1747847946.html

Стало известно, где пенсионеры любят отдыхать осенью

Стало известно, где пенсионеры любят отдыхать осенью - РИА Новости, 30.08.2021

Стало известно, где пенсионеры любят отдыхать осенью

Эксперты назвали самые популярные направления для осеннего туризма у людей пенсионного возраста, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья Tvil.ru.Чаще РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T16:11

2021-08-30T16:11

2021-08-30T16:11

туризм

отдых

таганрог

казань

калининград

тверь

краснодарский край

республика крым

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для осеннего туризма у людей пенсионного возраста, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья Tvil.ru.Чаще всего, согласно статистике, пожилые путешественники выбирают номера в отелях и гостиницах Крыма, Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод. Не меньшей популярностью у них пользуется отдых в абхазской Гагре и городах "Золотого кольца России".Также в список любимых направлений у туристов зрелого возраста вошли Калининград, Казань, Тверь, Уфа и Таганрог.Уточняется, что чаще всего на пенсии путешествуют с экскурсионными группами и тратят на бронирование жилья от 1,7 до 2,4 тысячи рублей в сутки.

https://ria.ru/20210829/fontan-1747705521.html

таганрог

казань

калининград

тверь

краснодарский край

республика крым

уфа

гагра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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