https://ria.ru/20210830/partiya-1747825904.html

Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии

Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии - РИА Новости, 30.08.2021

Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии

Основатель православного общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин заявил о создании новой партии традиционалистов, которую решено назвать "За... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:39

2021-08-30T13:39

2021-08-30T13:40

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Основатель православного общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин заявил о создании новой партии традиционалистов, которую решено назвать "За семью!"."Хочу сказать, что заявленный нами традиционализм как новый фактор политической реальности сегодняшней России свершился. До этой избирательной кампании традиционалистов либо выдавливали на периферию политической жизни России, либо включали традиционалистов в разные политические партии в целях мобилизации традиционалистского электората... Есть все шансы, что традиционализм станет идеологическим фундаментом партии власти, которую я вам сейчас постараюсь представить. Партия традиционалистов "За семью!" начала свою регистрацию", - сказал Кормухин на пресс-конференции.По его словам, в качестве названия политической партии обсуждались варианты - Партия традиционалистов России и партия традиционалистов "Сорок сороков".

https://ria.ru/20210427/gosduma-1730208136.html

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