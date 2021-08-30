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"Поставят на место". В Госдуме высказались о встрече Зеленского и Байдена
"Поставят на место". В Госдуме высказались о встрече Зеленского и Байдена - РИА Новости, 30.08.2021
"Поставят на место". В Госдуме высказались о встрече Зеленского и Байдена
Действия президента Украины Владимира Зеленского, который ввел санкции против ряда СМИ, дискредитируют его американских кураторов, в связи с этим в Вашингтоне... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T19:21
2021-08-30T19:21
в мире
украина
киев
сша
вашингтон (город)
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Действия президента Украины Владимира Зеленского, который ввел санкции против ряда СМИ, дискредитируют его американских кураторов, в связи с этим в Вашингтоне украинского лидера "попытаются поставить на место", считает член комитета по международным делам ГД Елена Панина ("Единая Россия").Зеленский в понедельник отправился с официальным визитом в США, где у него запланирована встреча с американским лидером Джо Байденом. Изначально встреча была назначена на 31 августа, но ее перенесли на 1 сентября. В день отъезда украинского президента в Вашингтон журналисты попавших под санкции украинских СМИ провели акцию против давления на свободу слова возле здания посольства США в Киеве. Они передали в диппредставительство письмо Байдену."Не исключено, что в ходе общения с Байденом Зеленскому посоветуют вести себя скромнее, как в отношении внутренней оппозиции, так и в отношении "Северного потока—2". Нынешнее поведение Зеленского слишком дискредитирует его американских кураторов, и есть основания полагать, что его попытаются поставить на место", - сообщила РИА Новости Панина.По мнению Паниной, по части преследования инакомыслящих и попрания свободы слова Зеленский превзошел даже администрацию экс-президента Украины Петра Порошено."Закрытие оппозиционных СМИ, репрессии против самого влиятельного оппозиционного политика - Виктора Медведчука, полное уничтожение любой политической конкуренции стали своего рода "фирменным почерком" пресловутой "Зе-команды"", - кроме того отметила Панина.Также по ее словам, несмотря на плотный контроль со стороны США, многие из "репрессивных акций" украинского президента, возможно, выглядят излишними даже с точки зрения США.Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
https://ria.ru/20210830/bayden-1747791835.html
https://ria.ru/20210828/ultimatum-1747620412.html
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в мире, украина, киев, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский
19:21 30.08.2021
 
"Поставят на место". В Госдуме высказались о встрече Зеленского и Байдена

Депутат Панина: Зеленского в США "попытаются поставить на место"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Действия президента Украины Владимира Зеленского, который ввел санкции против ряда СМИ, дискредитируют его американских кураторов, в связи с этим в Вашингтоне украинского лидера "попытаются поставить на место", считает член комитета по международным делам ГД Елена Панина ("Единая Россия").
Зеленский в понедельник отправился с официальным визитом в США, где у него запланирована встреча с американским лидером Джо Байденом. Изначально встреча была назначена на 31 августа, но ее перенесли на 1 сентября. В день отъезда украинского президента в Вашингтон журналисты попавших под санкции украинских СМИ провели акцию против давления на свободу слова возле здания посольства США в Киеве. Они передали в диппредставительство письмо Байдену.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
Вчера, 10:16
Эксперт назвал возможную причину переноса встречи Байдена и Зеленского
"Не исключено, что в ходе общения с Байденом Зеленскому посоветуют вести себя скромнее, как в отношении внутренней оппозиции, так и в отношении "Северного потока—2". Нынешнее поведение Зеленского слишком дискредитирует его американских кураторов, и есть основания полагать, что его попытаются поставить на место", - сообщила РИА Новости Панина.
По мнению Паниной, по части преследования инакомыслящих и попрания свободы слова Зеленский превзошел даже администрацию экс-президента Украины Петра Порошено.
"Закрытие оппозиционных СМИ, репрессии против самого влиятельного оппозиционного политика - Виктора Медведчука, полное уничтожение любой политической конкуренции стали своего рода "фирменным почерком" пресловутой "Зе-команды"", - кроме того отметила Панина.
Также по ее словам, несмотря на плотный контроль со стороны США, многие из "репрессивных акций" украинского президента, возможно, выглядят излишними даже с точки зрения США.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 04:27
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Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
 
В миреУкраинаКиевСШАВашингтон (город)Джо БайденВладимир Зеленский
 
 
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