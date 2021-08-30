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Дегтярев поручил решить проблему с пандусом для инвалида-колясочника

Дегтярев поручил решить проблему с пандусом для инвалида-колясочника - РИА Новости, 30.08.2021

Дегтярев поручил решить проблему с пандусом для инвалида-колясочника

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил властям Хабаровска установить пандус для инвалида-колясочника, чья бабушка целый год безрезультатно... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:23

2021-08-30T12:23

2021-08-30T12:23

общество

хабаровский край

хабаровск

михаил дегтярев

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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил властям Хабаровска установить пандус для инвалида-колясочника, чья бабушка целый год безрезультатно добивается разрешения на самостоятельное оборудование конструкции.Дегтярев на видео в своем Telegram-канале рассказал, что к нему поступило обращение от жительницы Хабаровска, чьей внук в результате несчастного случая стал инвалидом-колясочником. Женщина обратилась в местную администрацию с просьбой разрешить ей установить за свой счет пандус с балкона ее квартиры на первом этаже, но целый год чиновники вели с ней переписку и отказали.По словам Дегтярева, администрации города необходимо срочно исправить промах своих сотрудников."Это просто апофеоз черствости, недружелюбия, наглости власти, в данном случае - муниципальной… Прямое поручение - оказать поддержку семье, согласовать эту перепланировку, решить вопрос с пандусом, у города есть ресурсы, чтобы это сделать", - сказал врио губернатора на видео.

хабаровский край

хабаровск

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общество, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев