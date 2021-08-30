https://ria.ru/20210830/otkroymosprom-1747846097.html

В Москве стартует очередной этап проекта Открой#Моспром со звездами

В Москве стартует очередной этап проекта Открой#Моспром со звездами - РИА Новости, 30.08.2021

В Москве стартует очередной этап проекта Открой#Моспром со звездами

Пятый сезон проекта знакомства со столичной промышленностью Открой#Моспром с участием медиа-звёзд стартует 1 сентября, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:27

2021-08-30T15:27

2021-08-30T15:27

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

марк богатырев

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пятый сезон проекта знакомства со столичной промышленностью Открой#Моспром с участием медиа-звёзд стартует 1 сентября, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Осенний марафон по промышленным предприятиям в виде онлайн-экскурсий проведут артисты театра и кино Марк Богатырев и Алексей Чадов. Подключаться к прямым эфирам смогут пользователи соцсетей (Instagram, TikTok, ВК, Facebook, Одноклассники). Те, кто пропустит виртуальное путешествие по производственным площадкам сможет посмотреть его в записи – эфиры сохранятся в личных аккаунтах гостей и на сайте otkroimosprom.ru, уточняется в сообщении.Так, в День знаний звезда популярного телесериала "Кухня" Марк Богатырев побывает на одной из пяти производственных площадок особой экономической зоны "Технополис "Москва". В районе Печатники на 30 гектарах соседствуют более 100 высокотехнологичных компаний. Звездному гостю покажут, как создаются нанотехнологии, объяснят, что такое "быстрый интернет" и познакомят с роботом-сапёром.Уже на следующий день, 2 сентября, эстафету примет артист театра и кино Алексей Чадов, который отправится в цеха московской компании "С.П.Гелпик", где разрабатывают, совершенствуют и изготавливают современные рентген-аппараты и МРТ. Именно ученными этого предприятия в 1988 году был создан первый цифровой флюорограф, который заменил пленочное оборудование. Во время экскурсии Чадову покажут флюорограф последнего поколения и палатные рентген аппараты, которыми сегодня оснащены "Красные зоны" московских больниц.Проект "Открой#Моспром" существует с марта 2019 года. Он объединяет множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные акции. Всего в офлайн мероприятиях приняли участие свыше 17 тысяч человек, а онлайн аудитория проекта составила свыше 10 миллионов зрителей. За время существования "Открой#Моспром" было проведено свыше 500 экскурсий на 58 промышленных предприятиях, а также в их музеях.

https://ria.ru/20210719/spartakiada-1741835370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, марк богатырев