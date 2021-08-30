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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210830/otkroymosprom-1747846097.html
В Москве стартует очередной этап проекта Открой#Моспром со звездами
В Москве стартует очередной этап проекта Открой#Моспром со звездами - РИА Новости, 30.08.2021
В Москве стартует очередной этап проекта Открой#Моспром со звездами
Пятый сезон проекта знакомства со столичной промышленностью Открой#Моспром с участием медиа-звёзд стартует 1 сентября, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:27
2021-08-30T15:27
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
марк богатырев
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пятый сезон проекта знакомства со столичной промышленностью Открой#Моспром с участием медиа-звёзд стартует 1 сентября, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Осенний марафон по промышленным предприятиям в виде онлайн-экскурсий проведут артисты театра и кино Марк Богатырев и Алексей Чадов. Подключаться к прямым эфирам смогут пользователи соцсетей (Instagram, TikTok, ВК, Facebook, Одноклассники). Те, кто пропустит виртуальное путешествие по производственным площадкам сможет посмотреть его в записи – эфиры сохранятся в личных аккаунтах гостей и на сайте otkroimosprom.ru, уточняется в сообщении.Так, в День знаний звезда популярного телесериала "Кухня" Марк Богатырев побывает на одной из пяти производственных площадок особой экономической зоны "Технополис "Москва". В районе Печатники на 30 гектарах соседствуют более 100 высокотехнологичных компаний. Звездному гостю покажут, как создаются нанотехнологии, объяснят, что такое "быстрый интернет" и познакомят с роботом-сапёром.Уже на следующий день, 2 сентября, эстафету примет артист театра и кино Алексей Чадов, который отправится в цеха московской компании "С.П.Гелпик", где разрабатывают, совершенствуют и изготавливают современные рентген-аппараты и МРТ. Именно ученными этого предприятия в 1988 году был создан первый цифровой флюорограф, который заменил пленочное оборудование. Во время экскурсии Чадову покажут флюорограф последнего поколения и палатные рентген аппараты, которыми сегодня оснащены "Красные зоны" московских больниц.Проект "Открой#Моспром" существует с марта 2019 года. Он объединяет множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные акции. Всего в офлайн мероприятиях приняли участие свыше 17 тысяч человек, а онлайн аудитория проекта составила свыше 10 миллионов зрителей. За время существования "Открой#Моспром" было проведено свыше 500 экскурсий на 58 промышленных предприятиях, а также в их музеях.
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технологии, марк богатырев
15:27 30.08.2021
 

В Москве стартует очередной этап проекта Открой#Моспром со звездами

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пятый сезон проекта знакомства со столичной промышленностью Открой#Моспром с участием медиа-звёзд стартует 1 сентября, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Осенний марафон по промышленным предприятиям в виде онлайн-экскурсий проведут артисты театра и кино Марк Богатырев и Алексей Чадов. Подключаться к прямым эфирам смогут пользователи соцсетей (Instagram, TikTok, ВК, Facebook, Одноклассники). Те, кто пропустит виртуальное путешествие по производственным площадкам сможет посмотреть его в записи – эфиры сохранятся в личных аккаунтах гостей и на сайте otkroimosprom.ru, уточняется в сообщении.
Так, в День знаний звезда популярного телесериала "Кухня" Марк Богатырев побывает на одной из пяти производственных площадок особой экономической зоны "Технополис "Москва". В районе Печатники на 30 гектарах соседствуют более 100 высокотехнологичных компаний. Звездному гостю покажут, как создаются нанотехнологии, объяснят, что такое "быстрый интернет" и познакомят с роботом-сапёром.
"Признаюсь честно, давно мечтал хоть ненадолго окунуться в технологии будущего, особенно это символично в год науки и технологии. И вообще, кто из нас не бредил в детстве роботами? Я и сейчас мечтаю о таком, который будет мне гладить рубашки! Кто знает, может в тех цехах, где я побываю на экскурсии, когда -нибудь ученые изобретут именно такую "умную" машину", - перед эфиром поделился Марк Богатырев, слова которого приводит пресс-служба.
Уже на следующий день, 2 сентября, эстафету примет артист театра и кино Алексей Чадов, который отправится в цеха московской компании "С.П.Гелпик", где разрабатывают, совершенствуют и изготавливают современные рентген-аппараты и МРТ. Именно ученными этого предприятия в 1988 году был создан первый цифровой флюорограф, который заменил пленочное оборудование. Во время экскурсии Чадову покажут флюорограф последнего поколения и палатные рентген аппараты, которыми сегодня оснащены "Красные зоны" московских больниц.
Проект "Открой#Моспром" существует с марта 2019 года. Он объединяет множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные акции. Всего в офлайн мероприятиях приняли участие свыше 17 тысяч человек, а онлайн аудитория проекта составила свыше 10 миллионов зрителей. За время существования "Открой#Моспром" было проведено свыше 500 экскурсий на 58 промышленных предприятиях, а также в их музеях.
Спартакиада Моспром - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 12:43Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Свыше 3,8 тысячи промышленников примут участие в Спартакиаде Моспром-2021
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииМарк Богатырев
 
 
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