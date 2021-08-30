https://ria.ru/20210830/orlean-1747773181.html

Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"

Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида" - РИА Новости, 30.08.2021

Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"

Самый густонаселенный город американского штата Луизиана Новый Орлеан остался полностью без электричества из-за урагана "Ида". РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T03:45

2021-08-30T03:45

2021-08-30T03:58

в мире

сша

новый орлеан

луизиана

ураган "ида"

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Самый густонаселенный город американского штата Луизиана Новый Орлеан остался полностью без электричества из-за урагана "Ида".В Новом Орлеане живут около 380 тысяч человек.В сообщении энергетиков, которое приводит ресурс, отмечается, что из-за "катастрофического" урона линиям электропередачи "весь приход Орлеан обесточен".Местные метеорологи сообщили, что для ряда районов города существует угроза наводнений и возникновения торнадо.Ранее ураган "Ида", которому присвоена четвертая категория из пяти, был объявлен одним из сильнейших в истории штата. Впоследствии специалисты сообщили, что ураган ослаб до третьей категории.

https://ria.ru/20210829/kosmos-1747733065.html

сша

новый орлеан

луизиана

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в мире, сша, новый орлеан, луизиана, ураган "ида"