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Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида" - РИА Новости, 30.08.2021
Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
Самый густонаселенный город американского штата Луизиана Новый Орлеан остался полностью без электричества из-за урагана "Ида". РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T03:45
2021-08-30T03:45
2021-08-30T03:58
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Самый густонаселенный город американского штата Луизиана Новый Орлеан остался полностью без электричества из-за урагана "Ида".В Новом Орлеане живут около 380 тысяч человек.В сообщении энергетиков, которое приводит ресурс, отмечается, что из-за "катастрофического" урона линиям электропередачи "весь приход Орлеан обесточен".Местные метеорологи сообщили, что для ряда районов города существует угроза наводнений и возникновения торнадо.Ранее ураган "Ида", которому присвоена четвертая категория из пяти, был объявлен одним из сильнейших в истории штата. Впоследствии специалисты сообщили, что ураган ослаб до третьей категории.
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в мире, сша, новый орлеан, луизиана, ураган "ида"
03:45 30.08.2021 (обновлено: 03:58 30.08.2021)
Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
Новый Орлеан в Луизиане полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости.
Самый густонаселенный город американского штата Луизиана Новый Орлеан
остался полностью без электричества из-за урагана "Ида".
"(Энергетическое управление - ред.) Energy New Orleans подтвердило, что в Новом Орлеане нет электричества. Электричество в городе вырабатывается только генераторами", - говорится в сообщении властей города NOLA Ready в Twitter.
В Новом Орлеане живут около 380 тысяч человек.
В сообщении энергетиков, которое приводит ресурс, отмечается, что из-за "катастрофического" урона линиям электропередачи "весь приход Орлеан обесточен".
Местные метеорологи сообщили, что для ряда районов города существует угроза наводнений и возникновения торнадо.
Ранее ураган "Ида", которому присвоена четвертая категория из пяти, был объявлен одним из сильнейших в истории штата. Впоследствии специалисты сообщили, что ураган ослаб до третьей категории.