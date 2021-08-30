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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/oon-1747906806.html
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану - РИА Новости, 30.08.2021
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану
Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую движение "Талибан"* исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T22:39
2021-08-30T22:41
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
китай
афганистан
совет безопасности оон
россия
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую движение "Талибан"* исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию проголосовали 13 государств, РФ и Китай воздержались.СБ ООН строжайшим образом осуждает атаки близ аэропорта Кабула 26 августа и отмечает, что "Талибан"* осудил это нападение. В резолюции говорится, что СБ ООН принимает во внимание заявление "Талибана"* от 27 августа, в котором талибы дали обязательство, что афганцы смогут выезжать за границу, могут покинуть Афганистан в любое время, когда захотят, и могут покинуть Афганистан через любой пограничный переход, как воздушный, так и наземный, в том числе через вновь открывшийся и безопасный аэропорт Кабула – при этом никто не будет им мешать выезжать.СБ ООН "ожидает, что Талибан* будет придерживаться этих и всех других обязательств, в том числе относительно безопасного, надежного и упорядоченного выезда из Афганистана афганцев и всех иностранных граждан", отмечается в резолюции.СБ ООН требует, чтобы афганская территория не использовалась для угроз или нападений на какую-либо страну или для укрытия, либо обучения террористов, равно как и для планирования или финансирования террористических актов, говорится в документе.В резолюции Совбез вновь заявляет о важности борьбы с терроризмом в Афганистане, в том числе против лиц и организации, которые внесены в санкционные списки в соответствии с резолюцией 1267 (1999), и отмечает соответствующие обязательства "Талибана"* в этой связи.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746368349.html
https://ria.ru/20210829/kabul-1747702489.html
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в мире, талибан, китай, афганистан, совет безопасности оон, россия
22:39 30.08.2021 (обновлено: 22:41 30.08.2021)
 
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану

СБ ООН принял резолюцию с призывом к талибам не мешать выезду афганцев и иностранцев

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
Читать ria.ru в
ООН, 30 авг – РИА Новости. Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую движение "Талибан"* исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию проголосовали 13 государств, РФ и Китай воздержались.
СБ ООН строжайшим образом осуждает атаки близ аэропорта Кабула 26 августа и отмечает, что "Талибан"* осудил это нападение. В резолюции говорится, что СБ ООН принимает во внимание заявление "Талибана"* от 27 августа, в котором талибы дали обязательство, что афганцы смогут выезжать за границу, могут покинуть Афганистан в любое время, когда захотят, и могут покинуть Афганистан через любой пограничный переход, как воздушный, так и наземный, в том числе через вновь открывшийся и безопасный аэропорт Кабула – при этом никто не будет им мешать выезжать.
СБ ООН "ожидает, что Талибан* будет придерживаться этих и всех других обязательств, в том числе относительно безопасного, надежного и упорядоченного выезда из Афганистана афганцев и всех иностранных граждан", отмечается в резолюции.
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СБ ООН требует, чтобы афганская территория не использовалась для угроз или нападений на какую-либо страну или для укрытия, либо обучения террористов, равно как и для планирования или финансирования террористических актов, говорится в документе.
В резолюции Совбез вновь заявляет о важности борьбы с терроризмом в Афганистане, в том числе против лиц и организации, которые внесены в санкционные списки в соответствии с резолюцией 1267 (1999), и отмечает соответствующие обязательства "Талибана"* в этой связи.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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