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Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану

Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану - РИА Новости, 30.08.2021

Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану

Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую движение "Талибан"* исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T22:39

2021-08-30T22:39

2021-08-30T22:41

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ООН, 30 авг – РИА Новости. Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую движение "Талибан"* исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию проголосовали 13 государств, РФ и Китай воздержались.СБ ООН строжайшим образом осуждает атаки близ аэропорта Кабула 26 августа и отмечает, что "Талибан"* осудил это нападение. В резолюции говорится, что СБ ООН принимает во внимание заявление "Талибана"* от 27 августа, в котором талибы дали обязательство, что афганцы смогут выезжать за границу, могут покинуть Афганистан в любое время, когда захотят, и могут покинуть Афганистан через любой пограничный переход, как воздушный, так и наземный, в том числе через вновь открывшийся и безопасный аэропорт Кабула – при этом никто не будет им мешать выезжать.СБ ООН "ожидает, что Талибан* будет придерживаться этих и всех других обязательств, в том числе относительно безопасного, надежного и упорядоченного выезда из Афганистана афганцев и всех иностранных граждан", отмечается в резолюции.СБ ООН требует, чтобы афганская территория не использовалась для угроз или нападений на какую-либо страну или для укрытия, либо обучения террористов, равно как и для планирования или финансирования террористических актов, говорится в документе.В резолюции Совбез вновь заявляет о важности борьбы с терроризмом в Афганистане, в том числе против лиц и организации, которые внесены в санкционные списки в соответствии с резолюцией 1267 (1999), и отмечает соответствующие обязательства "Талибана"* в этой связи.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746368349.html

https://ria.ru/20210829/kabul-1747702489.html

китай

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