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В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом - РИА Новости, 30.08.2021
В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
США с 2008 года ведут настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США, число таких случаев достигло 50 и продолжает РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T05:05
2021-08-30T05:05
2021-08-30T10:13
в мире
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виктор бут
мария бутина
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. США с 2008 года ведут настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США, число таких случаев достигло 50 и продолжает увеличиваться, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.Лукьянцев подчеркнул, что, когда наши граждане оказываются в США и предстают перед американской системой правосудия, на них оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны американских правоохранительных органов, их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием, к признанию вины, поскольку, заключив сделку со следствием, они могут претендовать на определенное смягчение наказания, которое им грозит в этой стране."В то же время многие наши соотечественники отказываются признавать вину, поскольку те обвинения, которые выдвигаются в их адрес, носят необоснованный характер", — добавил он.В отношении россиян практикуются и другие методы воздействия, а именно несвоевременное предоставление квалифицированной медицинской помощи либо вообще отказ от нее, даже в том случае, когда кто-то из них страдает хроническими тяжелыми заболеваниями, подчеркнул дипломат.Среди наиболее вопиющих случаев он перечислил дела гражданского летчика Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марии Бутиной, которая в настоящее время находится в России.Всего в пенитенциарных учреждениях за рубежом находятся 9 218 россиян. Из них в статусе подозреваемых и обвиняемых числятся 4 371 и 1 895 человек. В отношении 2 952 уже вынесены приговоры.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>
https://ria.ru/20210720/khaker-1742116701.html
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в мире, сша, виктор бут, мария бутина, григорий лукьянцев, россия
05:05 30.08.2021 (обновлено: 10:13 30.08.2021)
В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
Уполномоченный МИД Лукьянцев: в тюрьмах за рубежом находятся более девяти тысяч россиян
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. США
с 2008 года ведут настоящую охоту за гражданами России
в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США, число таких случаев достигло 50 и продолжает увеличиваться, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев
.
"Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов и попыткам вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США. С 2008 года известно уже более 50 подобных случаев, и, к сожалению, число таких случаев продолжает увеличиваться", — сказал он.
Лукьянцев подчеркнул, что, когда наши граждане оказываются в США и предстают перед американской системой правосудия, на них оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны американских правоохранительных органов, их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием, к признанию вины, поскольку, заключив сделку со следствием, они могут претендовать на определенное смягчение наказания, которое им грозит в этой стране.
"В то же время многие наши соотечественники отказываются признавать вину, поскольку те обвинения, которые выдвигаются в их адрес, носят необоснованный характер", — добавил он.
В отношении россиян практикуются и другие методы воздействия, а именно несвоевременное предоставление квалифицированной медицинской помощи либо вообще отказ от нее, даже в том случае, когда кто-то из них страдает хроническими тяжелыми заболеваниями, подчеркнул дипломат.
Среди наиболее вопиющих случаев он перечислил дела гражданского летчика Константина Ярошенко
, Романа Селезнева, Виктора Бута
и Марии Бутиной
, которая в настоящее время находится в России.
Всего в пенитенциарных учреждениях за рубежом находятся 9 218 россиян. Из них в статусе подозреваемых и обвиняемых числятся 4 371 и 1 895 человек. В отношении 2 952 уже вынесены приговоры.