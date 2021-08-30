https://ria.ru/20210830/okhota-1747774846.html

В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом

В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом - РИА Новости, 30.08.2021

В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом

США с 2008 года ведут настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США, число таких случаев достигло 50 и продолжает РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T05:05

2021-08-30T05:05

2021-08-30T10:13

в мире

сша

виктор бут

мария бутина

григорий лукьянцев

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. США с 2008 года ведут настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США, число таких случаев достигло 50 и продолжает увеличиваться, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.Лукьянцев подчеркнул, что, когда наши граждане оказываются в США и предстают перед американской системой правосудия, на них оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны американских правоохранительных органов, их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием, к признанию вины, поскольку, заключив сделку со следствием, они могут претендовать на определенное смягчение наказания, которое им грозит в этой стране."В то же время многие наши соотечественники отказываются признавать вину, поскольку те обвинения, которые выдвигаются в их адрес, носят необоснованный характер", — добавил он.В отношении россиян практикуются и другие методы воздействия, а именно несвоевременное предоставление квалифицированной медицинской помощи либо вообще отказ от нее, даже в том случае, когда кто-то из них страдает хроническими тяжелыми заболеваниями, подчеркнул дипломат.Среди наиболее вопиющих случаев он перечислил дела гражданского летчика Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марии Бутиной, которая в настоящее время находится в России.Всего в пенитенциарных учреждениях за рубежом находятся 9 218 россиян. Из них в статусе подозреваемых и обвиняемых числятся 4 371 и 1 895 человек. В отношении 2 952 уже вынесены приговоры.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>

https://ria.ru/20210720/khaker-1742116701.html

https://ria.ru/20210614/yaroshenko-1736962915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, виктор бут, мария бутина, григорий лукьянцев, россия