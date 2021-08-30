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В Севастополе подростки прикурили от Вечного огня
В Севастополе подростки прикурили от Вечного огня - РИА Новости, 30.08.2021
В Севастополе подростки прикурили от Вечного огня
Полиция Севастополя ищет двоих подростков, которые на камеру прикуривали от вечного огня мемориала к 100-летию окончания гражданской войны, сотрудники СК... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:22
2021-08-30T16:39
максимилиан волошин
марина цветаева
севастополь
следственный комитет россии (ск рф)
андрей ковальчук
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Полиция Севастополя ищет двоих подростков, которые на камеру прикуривали от вечного огня мемориала к 100-летию окончания гражданской войны, сотрудники СК проверяют инцидент, сообщили пресс-службы ГУ МВД и СУСК по региону.Видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от вечного огня на мемориальном комплексе, появилось в социальных сетях. Запись была сделана спутницами подростков и сопровождалась смехом, отметили в ведомстве."В настоящее время сотрудниками УМВД России по г. Севастополю устанавливаются личности участников происшествия, а также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - заявили в ГУ МВД по Севастополю.Обстоятельства произошедшего изучат также следователи СУСК, отметили в пресс-службе ведомства, будет дана не только принципиальная правовая оценка их действиям, но и обстановке и воспитательному процессу в семье и учреждениях, где они обучаются.Монумент, посвященный 100-летию окончания Гражданской войны в России 1917-1922 годов, открыт в Севастополе в апреле нынешнего года.На высоком постаменте женская фигура – образ России, образ матери, призывающей к примирению своих сыновей, которых развела Гражданская война. Их фигуры расположены у подножия постамента. У подножия колонны с трех сторон выбиты в камне посвященные этим трагическим дням стихи поэтов Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой и Николая Туроверова, также строки Михаила Шолохова "Милая, светлая Родина! Вся наша безграничная любовь – тебе, все наши помыслы - с тобой!". Автор памятника - скульптор, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.
https://ria.ru/20210824/vandalizm-1746962183.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Подростки прикуривают от Вечного огня в Севастополе
Полиция Севастополя ищет двоих подростков, которые на камеру прикуривали от вечного огня мемориала к 100-летию окончания гражданской войны, сотрудники СК проверяют инцидент.
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максимилиан волошин, марина цветаева, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), андрей ковальчук, россия, происшествия
15:22 30.08.2021 (обновлено: 16:39 30.08.2021)
 
В Севастополе подростки прикурили от Вечного огня

Полиция ищет подростков, прикуривших от вечного огня мемориала в Севастополе

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Полиция Севастополя ищет двоих подростков, которые на камеру прикуривали от вечного огня мемориала к 100-летию окончания гражданской войны, сотрудники СК проверяют инцидент, сообщили пресс-службы ГУ МВД и СУСК по региону.
Видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от вечного огня на мемориальном комплексе, появилось в социальных сетях. Запись была сделана спутницами подростков и сопровождалась смехом, отметили в ведомстве.
"В настоящее время сотрудниками УМВД России по г. Севастополю устанавливаются личности участников происшествия, а также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - заявили в ГУ МВД по Севастополю.
Обстоятельства произошедшего изучат также следователи СУСК, отметили в пресс-службе ведомства, будет дана не только принципиальная правовая оценка их действиям, но и обстановке и воспитательному процессу в семье и учреждениях, где они обучаются.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 05:57
В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
Монумент, посвященный 100-летию окончания Гражданской войны в России 1917-1922 годов, открыт в Севастополе в апреле нынешнего года.
На высоком постаменте женская фигура – образ России, образ матери, призывающей к примирению своих сыновей, которых развела Гражданская война. Их фигуры расположены у подножия постамента. У подножия колонны с трех сторон выбиты в камне посвященные этим трагическим дням стихи поэтов Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой и Николая Туроверова, также строки Михаила Шолохова "Милая, светлая Родина! Вся наша безграничная любовь – тебе, все наши помыслы - с тобой!". Автор памятника - скульптор, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
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