https://ria.ru/20210830/obrazovanie-1747841222.html

Кравцов сообщил о готовности системы образования к началу учебного года

Кравцов сообщил о готовности системы образования к началу учебного года - РИА Новости, 30.08.2021

Кравцов сообщил о готовности системы образования к началу учебного года

Система образования России готова к началу учебного года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:02

2021-08-30T15:02

2021-08-30T15:51

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Система образования России готова к началу учебного года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Система образования полностью готова к началу учебного года. Он действительно начнется в очном формате", - сказал Кравцов на брифинге в понедельник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210828/1sentyabrya-1747648260.html

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общество, образование - общество, школа, сергей кравцов, день знаний, россия, сн_образование, социальный навигатор