https://ria.ru/20210830/obrazovanie-1747841222.html
Кравцов сообщил о готовности системы образования к началу учебного года
Кравцов сообщил о готовности системы образования к началу учебного года - РИА Новости, 30.08.2021
Кравцов сообщил о готовности системы образования к началу учебного года
Система образования России готова к началу учебного года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:02
2021-08-30T15:02
2021-08-30T15:51
общество
образование - общество
школа
сергей кравцов
день знаний
россия
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735280486_182:379:3139:2042_1920x0_80_0_0_d86f9ba00ff82e027776054363e74326.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Система образования России готова к началу учебного года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Система образования полностью готова к началу учебного года. Он действительно начнется в очном формате", - сказал Кравцов на брифинге в понедельник.
https://radiosputnik.ria.ru/20210828/1sentyabrya-1747648260.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735280486_549:137:3095:2047_1920x0_80_0_0_ebac05d86f302de5affa97a72321c37a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, школа, сергей кравцов, день знаний, россия, сн_образование, социальный навигатор
15:02 30.08.2021 (обновлено: 15:51 30.08.2021)
Кравцов сообщил о готовности системы образования к началу учебного года
Министр просвещения Кравцов: cистема образования полностью готова к началу учебного года