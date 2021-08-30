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Кравцов сообщил о готовности системы образования к началу учебного года
Кравцов сообщил о готовности системы образования к началу учебного года - РИА Новости, 30.08.2021
Кравцов сообщил о готовности системы образования к началу учебного года
Система образования России готова к началу учебного года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:02
2021-08-30T15:51
общество
образование - общество
школа
сергей кравцов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Система образования России готова к началу учебного года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Система образования полностью готова к началу учебного года. Он действительно начнется в очном формате", - сказал Кравцов на брифинге в понедельник.
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общество, образование - общество, школа, сергей кравцов, день знаний, россия, сн_образование, социальный навигатор
15:02 30.08.2021 (обновлено: 15:51 30.08.2021)
 
Кравцов сообщил о готовности системы образования к началу учебного года

Министр просвещения Кравцов: cистема образования полностью готова к началу учебного года

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Система образования России готова к началу учебного года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Система образования полностью готова к началу учебного года. Он действительно начнется в очном формате", - сказал Кравцов на брифинге в понедельник.
Ученики Аэрокосмического лицея №13 города Химки во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. 1 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 13:37В России
День знаний в российских школах пройдет очно
 
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