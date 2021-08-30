Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/npo-1747871793.html
Минюст включил в перечень нежелательных четыре НПО из Латвии и Украины
Минюст включил в перечень нежелательных четыре НПО из Латвии и Украины - РИА Новости, 30.08.2021
Минюст включил в перечень нежелательных четыре НПО из Латвии и Украины
Министерство юстиции РФ включило четыре религиозные организации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:52
2021-08-30T18:08
в мире
украина
латвия
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_c54b4ca0d170fb378a90960f11cf86ff.jpg
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило четыре религиозные организации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, следует из соответствующего документа на сайте ведомства."Духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви "Новое Поколение"* (Украина), Евангельская христианская церковь "Новое Поколение"* (Латвийская Республика), Духовное учебное заведение международный библейский колледж "Новое Поколение"* (Украина), Международное христианское движение "Новое поколение"* (Латвийская Республика)", - следует из обновленного перечня ведомства.Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность этих организаций в России. Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Как пояснили в ведомстве, признание нежелательной в России деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой, в том числе, запрет на создание на территории страны, а также прекращение деятельности ранее созданных ее структурных подразделений. За осуществление деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность.*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
https://ria.ru/20210702/peskov-1739574865.html
украина
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_23a0feffa3e75f46ce5f64eef7ef60ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, латвия, министерство юстиции рф (минюст россии), россия, религия
17:52 30.08.2021 (обновлено: 18:08 30.08.2021)
 
Минюст включил в перечень нежелательных четыре НПО из Латвии и Украины

Минюст включил в перечень нежелательных четыре религиозные НПО из Латвии и Украины

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило четыре религиозные организации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, следует из соответствующего документа на сайте ведомства.
"Духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви "Новое Поколение"* (Украина), Евангельская христианская церковь "Новое Поколение"* (Латвийская Республика), Духовное учебное заведение международный библейский колледж "Новое Поколение"* (Украина), Международное христианское движение "Новое поколение"* (Латвийская Республика)", - следует из обновленного перечня ведомства.
Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность этих организаций в России. Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Как пояснили в ведомстве, признание нежелательной в России деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой, в том числе, запрет на создание на территории страны, а также прекращение деятельности ранее созданных ее структурных подразделений. За осуществление деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 13:04
Песков прокомментировал признание четырех европейских НПО нежелательными
 
В миреУкраинаЛатвияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)РоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
03:00Золото и сверхценные элементы будут получать в России из угольных отходов
Лента новостейМолния