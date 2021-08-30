https://ria.ru/20210830/npo-1747871793.html
Минюст включил в перечень нежелательных четыре НПО из Латвии и Украины
Минюст включил в перечень нежелательных четыре НПО из Латвии и Украины - РИА Новости, 30.08.2021
Минюст включил в перечень нежелательных четыре НПО из Латвии и Украины
Министерство юстиции РФ включило четыре религиозные организации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:52
2021-08-30T17:52
2021-08-30T18:08
в мире
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министерство юстиции рф (минюст россии)
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религия
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило четыре религиозные организации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, следует из соответствующего документа на сайте ведомства."Духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви "Новое Поколение"* (Украина), Евангельская христианская церковь "Новое Поколение"* (Латвийская Республика), Духовное учебное заведение международный библейский колледж "Новое Поколение"* (Украина), Международное христианское движение "Новое поколение"* (Латвийская Республика)", - следует из обновленного перечня ведомства.Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность этих организаций в России. Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Как пояснили в ведомстве, признание нежелательной в России деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой, в том числе, запрет на создание на территории страны, а также прекращение деятельности ранее созданных ее структурных подразделений. За осуществление деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность.*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
https://ria.ru/20210702/peskov-1739574865.html
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в мире, украина, латвия, министерство юстиции рф (минюст россии), россия, религия
17:52 30.08.2021 (обновлено: 18:08 30.08.2021)
Минюст включил в перечень нежелательных четыре НПО из Латвии и Украины
Минюст включил в перечень нежелательных четыре религиозные НПО из Латвии и Украины