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В Карачаево-Черкесии задержанный мужчина ранил полицейского ножом
В Карачаево-Черкесии задержанный мужчина ранил полицейского ножом - РИА Новости, 30.08.2021
В Карачаево-Черкесии задержанный мужчина ранил полицейского ножом
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесии, который ранил полицейского ножом в шею, когда его везли в отдел, сообщает... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:37
2021-08-30T17:37
происшествия
черкесск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесии, который ранил полицейского ножом в шею, когда его везли в отдел, сообщает следственное управление СК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя станицы Сторожевая. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - говорится в сообщении.По данным следствия, 27 августа в дежурную часть ОМВД России по Черкесску от работников одной из организаций города поступило сообщение о том, что на его территории находится подозрительный посторонний мужчина. "На место выехал сотрудник уголовного розыска ОМВД России по Черкесску. В целях установления личности полицейский посадил задержанного в служебный автомобиль для доставления в отдел. В пути подозреваемый нанес оперативнику ножевое ранение в шею и скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210824/draka-1746980127.html
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происшествия, черкесск, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:37 30.08.2021
 
В Карачаево-Черкесии задержанный мужчина ранил полицейского ножом

СК: задержанный в Карачаево-Черкесии мужчина по дороге в отдел ранил полицейского ножом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесии, который ранил полицейского ножом в шею, когда его везли в отдел, сообщает следственное управление СК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя станицы Сторожевая. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 27 августа в дежурную часть ОМВД России по Черкесску от работников одной из организаций города поступило сообщение о том, что на его территории находится подозрительный посторонний мужчина. "На место выехал сотрудник уголовного розыска ОМВД России по Черкесску. В целях установления личности полицейский посадил задержанного в служебный автомобиль для доставления в отдел. В пути подозреваемый нанес оперативнику ножевое ранение в шею и скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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ПроисшествияЧеркесскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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