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В Карачаево-Черкесии задержанный мужчина ранил полицейского ножом
В Карачаево-Черкесии задержанный мужчина ранил полицейского ножом - РИА Новости, 30.08.2021
В Карачаево-Черкесии задержанный мужчина ранил полицейского ножом
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесии, который ранил полицейского ножом в шею, когда его везли в отдел, сообщает... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:37
2021-08-30T17:37
2021-08-30T17:37
происшествия
черкесск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесии, который ранил полицейского ножом в шею, когда его везли в отдел, сообщает следственное управление СК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя станицы Сторожевая. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - говорится в сообщении.По данным следствия, 27 августа в дежурную часть ОМВД России по Черкесску от работников одной из организаций города поступило сообщение о том, что на его территории находится подозрительный посторонний мужчина. "На место выехал сотрудник уголовного розыска ОМВД России по Черкесску. В целях установления личности полицейский посадил задержанного в служебный автомобиль для доставления в отдел. В пути подозреваемый нанес оперативнику ножевое ранение в шею и скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, черкесск, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Карачаево-Черкесии задержанный мужчина ранил полицейского ножом
СК: задержанный в Карачаево-Черкесии мужчина по дороге в отдел ранил полицейского ножом