https://ria.ru/20210830/nauka-1747784155.html

В модуле "Наука" на МКС начался первый научный эксперимент

В модуле "Наука" на МКС начался первый научный эксперимент - РИА Новости, 30.08.2021

В модуле "Наука" на МКС начался первый научный эксперимент

На борту модуля "Наука, прибывшего на МКС месяц назад, начался первый научный эксперимент, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор РКК... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T09:15

2021-08-30T09:15

2021-08-30T09:22

ркк "энергия"

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

хочу стать космонавтом

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. На борту модуля "Наука, прибывшего на МКС месяц назад, начался первый научный эксперимент, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев."В модуле "Наука" начался первый эксперимент – по переработке мочи в воду. Определенную научную аппаратуру уже подключили и тестируют. Например, систему регенерации воды из урины СРВ-УМ", - сказал Соловьев.Модуль "Наука" прибыл на станцию в конце июля. В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован европейским дистанционным манипулятором ERA, а в будущем на него перенесут с модуля "Рассвет" шлюзовую камеру для выноса наружу станции научного оборудования и радиационный теплообменник для отвода излишков тепла в космос.Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>

https://ria.ru/20210830/solovev-1747542543.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)