https://ria.ru/20210830/nauka-1747784155.html
В модуле "Наука" на МКС начался первый научный эксперимент
В модуле "Наука" на МКС начался первый научный эксперимент - РИА Новости, 30.08.2021
В модуле "Наука" на МКС начался первый научный эксперимент
На борту модуля "Наука, прибывшего на МКС месяц назад, начался первый научный эксперимент, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор РКК... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:15
2021-08-30T09:15
2021-08-30T09:22
ркк "энергия"
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
хочу стать космонавтом
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. На борту модуля "Наука, прибывшего на МКС месяц назад, начался первый научный эксперимент, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев."В модуле "Наука" начался первый эксперимент – по переработке мочи в воду. Определенную научную аппаратуру уже подключили и тестируют. Например, систему регенерации воды из урины СРВ-УМ", - сказал Соловьев.Модуль "Наука" прибыл на станцию в конце июля. В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован европейским дистанционным манипулятором ERA, а в будущем на него перенесут с модуля "Рассвет" шлюзовую камеру для выноса наружу станции научного оборудования и радиационный теплообменник для отвода излишков тепла в космос.Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>
https://ria.ru/20210830/solovev-1747542543.html
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ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
09:15 30.08.2021 (обновлено: 09:22 30.08.2021)
В модуле "Наука" на МКС начался первый научный эксперимент
На борту модуля Наука, прибывшего на МКС месяц назад, начался первый научный эксперимент