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Новости Подмосковья
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В Московской области модернизируют площадки для мусорных контейнеров
В Московской области модернизируют площадки для мусорных контейнеров - РИА Новости, 30.08.2021
В Московской области модернизируют площадки для мусорных контейнеров
Новый стандарт мусорных баков введут в Московской области. Контейнерные площадки модернизируют, чтобы сохранить чистоту придомовых территорий, сообщает... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:34
2021-08-30T16:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Новый стандарт мусорных баков введут в Московской области. Контейнерные площадки модернизируют, чтобы сохранить чистоту придомовых территорий, сообщает телеканал "360".Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что контейнерные площадки будут модернизировать таким образом, чтобы баки были защищены от ветра и других внешних воздействий. Это защитит мусор от рассыпания, сохранит чистоту дворов и не создастсложностей с утилизацией мусора."Прошу обратить внимание на то, что баки, контейнерные площадки, которые во дворах, должны соответствовать всем необходимым стандартам", - сказал губернатор.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
16:34 30.08.2021
 

В Московской области модернизируют площадки для мусорных контейнеров

© РИА Новости / Максим БлиновМужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов 360
Мужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов 360 - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Новый стандарт мусорных баков введут в Московской области. Контейнерные площадки модернизируют, чтобы сохранить чистоту придомовых территорий, сообщает телеканал "360".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что контейнерные площадки будут модернизировать таким образом, чтобы баки были защищены от ветра и других внешних воздействий. Это защитит мусор от рассыпания, сохранит чистоту дворов и не создастсложностей с утилизацией мусора.
"Прошу обратить внимание на то, что баки, контейнерные площадки, которые во дворах, должны соответствовать всем необходимым стандартам", - сказал губернатор.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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