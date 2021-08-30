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В Московской области модернизируют площадки для мусорных контейнеров
В Московской области модернизируют площадки для мусорных контейнеров - РИА Новости, 30.08.2021
В Московской области модернизируют площадки для мусорных контейнеров
Новый стандарт мусорных баков введут в Московской области. Контейнерные площадки модернизируют, чтобы сохранить чистоту придомовых территорий, сообщает... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:34
2021-08-30T16:34
2021-08-30T16:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Новый стандарт мусорных баков введут в Московской области. Контейнерные площадки модернизируют, чтобы сохранить чистоту придомовых территорий, сообщает телеканал "360".Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что контейнерные площадки будут модернизировать таким образом, чтобы баки были защищены от ветра и других внешних воздействий. Это защитит мусор от рассыпания, сохранит чистоту дворов и не создастсложностей с утилизацией мусора."Прошу обратить внимание на то, что баки, контейнерные площадки, которые во дворах, должны соответствовать всем необходимым стандартам", - сказал губернатор.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев