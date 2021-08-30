Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210830/moskva-1747783199.html
Московские медучреждения получили новые аппараты для ЭКМО
Московские медучреждения получили новые аппараты для ЭКМО - РИА Новости, 30.08.2021
Московские медучреждения получили новые аппараты для ЭКМО
В Москве закупили 25 высокотехнологичных аппаратов для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для помощи пациентам с острой дыхательной и... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:02
2021-08-30T09:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
анастасия ракова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Москве закупили 25 высокотехнологичных аппаратов для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для помощи пациентам с острой дыхательной и сердечной недостаточностью, в том числе для лечения пациентов с осложнениями COVID-19, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Использование врачами систем вспомогательного кровообращения помогает спасать жизни пациентам в самых тяжелых ситуациях. Мы закупили 25 современных аппаратов ЭКМО для шок-центров московской инсультно-инфарктной сети, для стационаров, в которых лечат пациентов с COVID-19, а также впервые для машин скорой помощи", — рассказала Ракова.По ее словам, 17 аппаратов ЭКМО поступили в реанимационные отделения региональных сосудистых центров десяти городских больниц: им. Давыдовского, им. Юдина, им. Пирогова, им. Иноземцева, им. Вересаева, им. Филатова, им. Боткина, им. Кончаловского, им. Буянова, а также НИИ скорой помощи имени Склифосовского.Новые системы вспомогательного кровообращения также поступили в стационары, целиком перепрофилированные для оказания помощи пациентам с COVID-19, в числе которых медицинский комплекс в Коммунарке и городская клиническая больница № 52.Скоро новое оборудование начнет работу не только в стационарах, но и в двух реанимационных автомобилях Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова."Такая система спасения демонстрирует высокие результаты, и в Москве есть все необходимые ресурсы для осуществления такой помощи на постоянной основе. Теперь в автомобилях, укомплектованных аппаратами ЭКМО, возможно проведение сложных реанимационных процедур по пути в больницу", — добавила Ракова.Экстракорпоральная мембранная оксигенация необходима для временного поддержания функции легких и сердца при их нарушении. С помощью аппаратов ЭКМО у пациентов создается искусственная циркуляция крови, в процессе чего из нее удаляется углекислый газ и происходит насыщение кислородом. Пока аппарат выполняет функцию легких, организм не тратит на это свои ресурсы, и врачи имеют возможность сфокусироваться на основном заболевании. Выполнять подключение пациента к аппарату и контролировать его состояние может только высокоспециализированная бригада по исключительным показаниям.Из-за редкости применения имеющиеся аппараты ЭКМО полностью покрывают потребность всего мегаполиса.
https://ria.ru/20210624/snaryad-1738405923.html
https://realty.ria.ru/20210621/bolnitsy-1737924269.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210819/pasport-1746330671.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, анастасия ракова
09:02 30.08.2021
 
Московские медучреждения получили новые аппараты для ЭКМО

В Москве закупили 25 высокотехнологичных аппаратов для проведения ЭКМО

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Москве закупили 25 высокотехнологичных аппаратов для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для помощи пациентам с острой дыхательной и сердечной недостаточностью, в том числе для лечения пациентов с осложнениями COVID-19, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Использование врачами систем вспомогательного кровообращения помогает спасать жизни пациентам в самых тяжелых ситуациях. Мы закупили 25 современных аппаратов ЭКМО для шок-центров московской инсультно-инфарктной сети, для стационаров, в которых лечат пациентов с COVID-19, а также впервые для машин скорой помощи", — рассказала Ракова.
Московская городская клиническая больница имени С.П. Боткина - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 12:51
В Москве нашли боеприпас времен войны на территории Боткинской больницы
По ее словам, 17 аппаратов ЭКМО поступили в реанимационные отделения региональных сосудистых центров десяти городских больниц: им. Давыдовского, им. Юдина, им. Пирогова, им. Иноземцева, им. Вересаева, им. Филатова, им. Боткина, им. Кончаловского, им. Буянова, а также НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Новые системы вспомогательного кровообращения также поступили в стационары, целиком перепрофилированные для оказания помощи пациентам с COVID-19, в числе которых медицинский комплекс в Коммунарке и городская клиническая больница № 52.
Больница в Вороновском
21 июня, 15:47
В Москве не планируют экстренно строить новые инфекционные больницы
Скоро новое оборудование начнет работу не только в стационарах, но и в двух реанимационных автомобилях Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова.
"Такая система спасения демонстрирует высокие результаты, и в Москве есть все необходимые ресурсы для осуществления такой помощи на постоянной основе. Теперь в автомобилях, укомплектованных аппаратами ЭКМО, возможно проведение сложных реанимационных процедур по пути в больницу", — добавила Ракова.
Экстракорпоральная мембранная оксигенация необходима для временного поддержания функции легких и сердца при их нарушении. С помощью аппаратов ЭКМО у пациентов создается искусственная циркуляция крови, в процессе чего из нее удаляется углекислый газ и происходит насыщение кислородом. Пока аппарат выполняет функцию легких, организм не тратит на это свои ресурсы, и врачи имеют возможность сфокусироваться на основном заболевании. Выполнять подключение пациента к аппарату и контролировать его состояние может только высокоспециализированная бригада по исключительным показаниям.
Из-за редкости применения имеющиеся аппараты ЭКМО полностью покрывают потребность всего мегаполиса.
Врачи во время приема пациента в поликлинике №2 городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в Тамбове - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 11:50В России
В поликлиниках Москвы заработал цифровой паспорт участка
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:38Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября
14:37Парламент Эстонии не смог избрать президента страны
14:31Путин рассказал об антителах после вакцинации
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
Лента новостейМолния