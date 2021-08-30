https://ria.ru/20210830/moskva-1747783199.html

Московские медучреждения получили новые аппараты для ЭКМО

Московские медучреждения получили новые аппараты для ЭКМО - РИА Новости, 30.08.2021

Московские медучреждения получили новые аппараты для ЭКМО

В Москве закупили 25 высокотехнологичных аппаратов для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для помощи пациентам с острой дыхательной и... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T09:02

2021-08-30T09:02

2021-08-30T09:02

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Москве закупили 25 высокотехнологичных аппаратов для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для помощи пациентам с острой дыхательной и сердечной недостаточностью, в том числе для лечения пациентов с осложнениями COVID-19, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Использование врачами систем вспомогательного кровообращения помогает спасать жизни пациентам в самых тяжелых ситуациях. Мы закупили 25 современных аппаратов ЭКМО для шок-центров московской инсультно-инфарктной сети, для стационаров, в которых лечат пациентов с COVID-19, а также впервые для машин скорой помощи", — рассказала Ракова.По ее словам, 17 аппаратов ЭКМО поступили в реанимационные отделения региональных сосудистых центров десяти городских больниц: им. Давыдовского, им. Юдина, им. Пирогова, им. Иноземцева, им. Вересаева, им. Филатова, им. Боткина, им. Кончаловского, им. Буянова, а также НИИ скорой помощи имени Склифосовского.Новые системы вспомогательного кровообращения также поступили в стационары, целиком перепрофилированные для оказания помощи пациентам с COVID-19, в числе которых медицинский комплекс в Коммунарке и городская клиническая больница № 52.Скоро новое оборудование начнет работу не только в стационарах, но и в двух реанимационных автомобилях Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова."Такая система спасения демонстрирует высокие результаты, и в Москве есть все необходимые ресурсы для осуществления такой помощи на постоянной основе. Теперь в автомобилях, укомплектованных аппаратами ЭКМО, возможно проведение сложных реанимационных процедур по пути в больницу", — добавила Ракова.Экстракорпоральная мембранная оксигенация необходима для временного поддержания функции легких и сердца при их нарушении. С помощью аппаратов ЭКМО у пациентов создается искусственная циркуляция крови, в процессе чего из нее удаляется углекислый газ и происходит насыщение кислородом. Пока аппарат выполняет функцию легких, организм не тратит на это свои ресурсы, и врачи имеют возможность сфокусироваться на основном заболевании. Выполнять подключение пациента к аппарату и контролировать его состояние может только высокоспециализированная бригада по исключительным показаниям.Из-за редкости применения имеющиеся аппараты ЭКМО полностью покрывают потребность всего мегаполиса.

https://ria.ru/20210624/snaryad-1738405923.html

https://realty.ria.ru/20210621/bolnitsy-1737924269.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/pasport-1746330671.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, анастасия ракова