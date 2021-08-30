https://ria.ru/20210830/morozets-1747773033.html

Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе

Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе - РИА Новости, 30.08.2021

Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе

В некоторых российских регионах в ближайшее время ожидаются заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T03:39

2021-08-30T03:39

2021-08-30T11:15

общество

оренбургская область

гидрометцентр

роман вильфанд

урал

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В некоторых российских регионах в ближайшее время ожидаются заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Они могут затронуть север и восток Европейской территории и Урал. "В Мурманской области, в Карелии, в Архангельской области, Вологодской, Кировской, в Коми <...> ночью будет до минус трех градусов. Но более важно, что заморозки до минус двух градусов будут в Пермском крае, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях", — отметил собеседник агентства.Легкий мороз до минус пяти градусов возможен в Тюменской и Омской областях.При этом в центре Европейской России пока сохранится теплая погода.

https://ria.ru/20210830/pokholodanie-1747772437.html

оренбургская область

урал

россия

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общество, оренбургская область, гидрометцентр, роман вильфанд, урал, россия