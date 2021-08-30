Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/morozets-1747773033.html
Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе
Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе - РИА Новости, 30.08.2021
Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе
В некоторых российских регионах в ближайшее время ожидаются заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T03:39
2021-08-30T11:15
общество
оренбургская область
гидрометцентр
роман вильфанд
урал
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156194/98/1561949887_0:84:3217:1894_1920x0_80_0_0_4f194450839715d05b6ab073d9950aac.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В некоторых российских регионах в ближайшее время ожидаются заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Они могут затронуть север и восток Европейской территории и Урал. "В Мурманской области, в Карелии, в Архангельской области, Вологодской, Кировской, в Коми &lt;...&gt; ночью будет до минус трех градусов. Но более важно, что заморозки до минус двух градусов будут в Пермском крае, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях", — отметил собеседник агентства.Легкий мороз до минус пяти градусов возможен в Тюменской и Омской областях.При этом в центре Европейской России пока сохранится теплая погода.
https://ria.ru/20210830/pokholodanie-1747772437.html
оренбургская область
урал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156194/98/1561949887_289:0:2928:1979_1920x0_80_0_0_6235aa8728bdb70d39b5d476a6abe3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, оренбургская область, гидрометцентр, роман вильфанд, урал, россия
03:39 30.08.2021 (обновлено: 11:15 30.08.2021)
 
Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе

Вильфанд: на юге Тюменской и в Омской области температура упадет до минус пяти

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИней на листьях
Иней на листьях - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В некоторых российских регионах в ближайшее время ожидаются заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Они могут затронуть север и восток Европейской территории и Урал.
"В Мурманской области, в Карелии, в Архангельской области, Вологодской, Кировской, в Коми <...> ночью будет до минус трех градусов. Но более важно, что заморозки до минус двух градусов будут в Пермском крае, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях", — отметил собеседник агентства.
Легкий мороз до минус пяти градусов возможен в Тюменской и Омской областях.
При этом в центре Европейской России пока сохранится теплая погода.
Люди под зонтами на Красной площади - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
03:06
В Гидрометцентре предупредили о заметном похолодании в ближайшие дни
 
ОбществоОренбургская областьГидрометцентрРоман ВильфандУралРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:38Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября
14:37Парламент Эстонии не смог избрать президента страны
14:31Путин рассказал об антителах после вакцинации
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
Лента новостейМолния