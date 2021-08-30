https://ria.ru/20210830/monogoroda-1747814467.html

Нижегородские власти рассказали об инвестициях в экономику моногородов

Нижегородские власти рассказали об инвестициях в экономику моногородов - РИА Новости, 30.08.2021

Нижегородские власти рассказали об инвестициях в экономику моногородов

Инвестиции в основной капитал в размере 15,6 миллиарда рублей были привлечены в экономику двенадцати моногородов Нижегородской области в первом полугодии 2021... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:37

2021-08-30T12:37

2021-08-30T12:37

нижегородская область

экономика

первомайск

нижегородская область

выкса

кулебаки

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал в размере 15,6 миллиарда рублей были привлечены в экономику двенадцати моногородов Нижегородской области в первом полугодии 2021 года, заявил глава региона Глеб Никитин."Показатель инвестиций в основной капитал предприятий на этих территориях за январь-июнь 2021 года вырос на 23,5% в действующих ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Улучшение инвестиционного климата в моногородах региона происходит параллельно с развитием городской инфраструктуры, поддержкой предпринимательства и занятости населения. В этом вопросе важен комплексный подход", – цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.По словам главы региона, среди крупнейших проектов, реализующихся в этом году в моногородах, – создание производства бесшовных труб и развитие дивизиона нефтегазопроводных труб АО "ВМЗ" в Выксе, а также строительство ткацко-отделочной фабрики полного цикла ООО "Первая ткацкая фабрика" в Володарске.К моногородам Нижегородской области относятся городские округа Выкса, Навашинский, Кулебаки, Первомайск, города Балахна, Володарск, Ворсма, Заволжье, Княгинино, Павлово, рабочие поселки Мухтолово и Решетиха."В двух моногородах – Володарске и Решетихе – созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) со льготными налоговыми условиями. Это вносит вклад в развитие экономики районов, создание новых рабочих мест и новой инфраструктуры. Всего в Володарске и Решетихе на данный момент 11 резидентов с проектами самой разной направленности: в сфере деревообработки, текстильной и пищевой промышленности. Общий объем инвестиционных обязательств превышает 3,5 миллиарда рублей. В целом будет создано более 950 новых рабочих мест", – отметил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков.ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" были созданы в 2019 году. Для резидентов действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль составляет 5% в первые пять лет и 13% в следующие пять. Кроме того, для резидентов ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" ставка по обязательному пенсионному страхованию составляет 6%, социальному – 1,5%, медицинскому – 0,1%.Объем инвестиций в основной капитал всех предприятий Нижегородской области за январь-июнь 2021 года вырос на 26,8% в сопоставимых ценах и составил 130,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210827/tekhnologii-1747540940.html

https://ria.ru/20210825/blagoustroystvo-1747217912.html

первомайск

нижегородская область

выкса

кулебаки

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экономика, первомайск, нижегородская область, выкса, кулебаки, глеб никитин