09:58 30.08.2021 (обновлено: 10:08 30.08.2021)
В МИД заявили, что не видят угроз для изучения русского языка в Молдавии
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Москве не видят препятствий для изучения русского языка в Молдавии в будущем, несмотря на прозападный курс властей, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
"В принципе, как нам кажется, в случае эволюционной смены власти в том или ином государстве это не должно приводить к каким-то кардинальным тектоническим сдвигам в устоях и общественной жизни государства. Поэтому мы, если честно, на данном этапе не видим оснований для корректировки языковой политики в Молдавии. Русский язык остается достаточно распространенным и используемым в Молдавии, его считают родным и на нем разговаривают около 15% населения страны. А в самом Кишиневе им владеет почти половина населения. В целом понимает и использует русскую речь около 80% населения Молдавии", - сказал он.
Он добавил, что обязательства Молдавии по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком закреплены в Договоре о дружбе и сотрудничестве между РФ и Республикой Молдова от 19 ноября 2001 года.
"Следует учитывать такой фактор, что в принципе сами жители Молдавии заинтересованы в том, чтобы сохранять русский язык и знать его. Это имеет большое значение для сохранения социальной стабильности в обществе, сохранения экономических устоев государства, поскольку владение русским языком является во многом гарантией успешности в экономической и социальной сфере. То есть русский язык нужен гражданам Молдавии для того, чтобы сохранять и развивать экономические и бизнес-связи на пространстве СНГ, поскольку это в общем-то не только РФ, но и другие государства-участники СНГ и бывшие республики СССР. Поэтому в общем-то знание и сохранение русского языка является одной из гарантий последовательного развития торгово-экономических связей с РФ, а также другими государствами постсоветского пространства", - подчеркнул дипломат.
Он отметил, что решение конституционного суда Молдавии, который признал неконституционным принятый не так давно, а именно 16 декабря 2020 года закон о функционировании языков в Республике Молдова, в соответствии с которым русский язык вновь получил статус языка межнационального общения в Молдове, МИД РФ уже комментировал в январе этого года.