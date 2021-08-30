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В МИД заявили, что не видят угроз для изучения русского языка в Молдавии
В МИД заявили, что не видят угроз для изучения русского языка в Молдавии - РИА Новости, 30.08.2021
В МИД заявили, что не видят угроз для изучения русского языка в Молдавии
В Москве не видят препятствий для изучения русского языка в Молдавии в будущем, несмотря на прозападный курс властей, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:58
2021-08-30T10:08
в мире
молдавия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
русский язык в мире
григорий лукьянцев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Москве не видят препятствий для изучения русского языка в Молдавии в будущем, несмотря на прозападный курс властей, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."В принципе, как нам кажется, в случае эволюционной смены власти в том или ином государстве это не должно приводить к каким-то кардинальным тектоническим сдвигам в устоях и общественной жизни государства. Поэтому мы, если честно, на данном этапе не видим оснований для корректировки языковой политики в Молдавии. Русский язык остается достаточно распространенным и используемым в Молдавии, его считают родным и на нем разговаривают около 15% населения страны. А в самом Кишиневе им владеет почти половина населения. В целом понимает и использует русскую речь около 80% населения Молдавии", - сказал он.Он добавил, что обязательства Молдавии по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком закреплены в Договоре о дружбе и сотрудничестве между РФ и Республикой Молдова от 19 ноября 2001 года."Следует учитывать такой фактор, что в принципе сами жители Молдавии заинтересованы в том, чтобы сохранять русский язык и знать его. Это имеет большое значение для сохранения социальной стабильности в обществе, сохранения экономических устоев государства, поскольку владение русским языком является во многом гарантией успешности в экономической и социальной сфере. То есть русский язык нужен гражданам Молдавии для того, чтобы сохранять и развивать экономические и бизнес-связи на пространстве СНГ, поскольку это в общем-то не только РФ, но и другие государства-участники СНГ и бывшие республики СССР. Поэтому в общем-то знание и сохранение русского языка является одной из гарантий последовательного развития торгово-экономических связей с РФ, а также другими государствами постсоветского пространства", - подчеркнул дипломат.Он отметил, что решение конституционного суда Молдавии, который признал неконституционным принятый не так давно, а именно 16 декабря 2020 года закон о функционировании языков в Республике Молдова, в соответствии с которым русский язык вновь получил статус языка межнационального общения в Молдове, МИД РФ уже комментировал в январе этого года.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210305/yazyk-1600034743.html
https://ria.ru/20210126/yazyk-1594607469.html
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в мире, молдавия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), русский язык в мире, григорий лукьянцев
09:58 30.08.2021 (обновлено: 10:08 30.08.2021)
 

В МИД заявили, что не видят угроз для изучения русского языка в Молдавии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Москве не видят препятствий для изучения русского языка в Молдавии в будущем, несмотря на прозападный курс властей, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
"В принципе, как нам кажется, в случае эволюционной смены власти в том или ином государстве это не должно приводить к каким-то кардинальным тектоническим сдвигам в устоях и общественной жизни государства. Поэтому мы, если честно, на данном этапе не видим оснований для корректировки языковой политики в Молдавии. Русский язык остается достаточно распространенным и используемым в Молдавии, его считают родным и на нем разговаривают около 15% населения страны. А в самом Кишиневе им владеет почти половина населения. В целом понимает и использует русскую речь около 80% населения Молдавии", - сказал он.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 10:35
Додон оценил ситуацию со статусом русского языка в Молдавии
Он добавил, что обязательства Молдавии по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком закреплены в Договоре о дружбе и сотрудничестве между РФ и Республикой Молдова от 19 ноября 2001 года.
"Следует учитывать такой фактор, что в принципе сами жители Молдавии заинтересованы в том, чтобы сохранять русский язык и знать его. Это имеет большое значение для сохранения социальной стабильности в обществе, сохранения экономических устоев государства, поскольку владение русским языком является во многом гарантией успешности в экономической и социальной сфере. То есть русский язык нужен гражданам Молдавии для того, чтобы сохранять и развивать экономические и бизнес-связи на пространстве СНГ, поскольку это в общем-то не только РФ, но и другие государства-участники СНГ и бывшие республики СССР. Поэтому в общем-то знание и сохранение русского языка является одной из гарантий последовательного развития торгово-экономических связей с РФ, а также другими государствами постсоветского пространства", - подчеркнул дипломат.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 12:11
Косачев прокомментировал ситуацию со статусом русского языка в Молдавии
Он отметил, что решение конституционного суда Молдавии, который признал неконституционным принятый не так давно, а именно 16 декабря 2020 года закон о функционировании языков в Республике Молдова, в соответствии с которым русский язык вновь получил статус языка межнационального общения в Молдове, МИД РФ уже комментировал в январе этого года.
Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>
 
В миреМолдавияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Русский язык в миреГригорий Лукьянцев
 
 
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