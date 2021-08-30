https://ria.ru/20210830/mks-1747842321.html

Европейское космическое агентство надеется на продление работы МКС

Европейское космическое агентство надеется на продление работы МКС - РИА Новости, 30.08.2021

Европейское космическое агентство надеется на продление работы МКС

Европейское космическое агентство надеется на продление работы МКС, заявил в интервью РИА Новости глава ЕКА Йозеф Ашбахер. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:08

2021-08-30T15:08

2021-08-30T15:08

наука

европа

наса

европейское космическое агентство

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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КОЛОРАДО СПРИНГС (США), 30 авг - РИА Новости. Европейское космическое агентство надеется на продление работы МКС, заявил в интервью РИА Новости глава ЕКА Йозеф Ашбахер."Я надеюсь, что Международная космическая станция продолжит работу после 2024 года и, если это произойдет, ЕКА будет участвовать в будущей работе космической станции", - сказал Ашбахер на полях 36-го Космического симпозиума.Отвечая на вопрос, какое будущее ждет МКС, он отметил, что это решение будет за НАСА. "Главное решение о возможном будущем МКС примет НАСА как крупнейший участник проекта", - отметил он."НАСА в ближайшее время, как ожидается, примет решение о том, будет ли продлена работа МКС или нет. С точки зрения Европы мы бы приветствовали продление, поскольку мы считаем МКС очень важной исследовательской лабораторией", - сказал Ашбахер.Он подчеркнул, что в случае с ЕКА финансирование проекта МКС будет обсуждаться всеми участниками агентства. "Это будет вынесено на обсуждение министерской встречи в следующем году, но по моему мнению, я бы приветствовал продление, если на то согласятся все наши члены", - подчеркнул он. Ашбахер ушел от ответа на вопрос, заинтересована ли ЕКА в участии в российской орбитальной станции, заявив, что "не видит оснований для того, чтобы (страны ЕКА) не участвовали на МКС в течение еще четырех-шести предстоящих лет".Сейчас страны-участницы проекта МКС имеют договоренности об эксплуатации станции до 2024 года включительно. Обсуждается вопрос продления ее работы до 2028-2030 года.

https://ria.ru/20210830/mks-1747812181.html

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европа, наса, европейское космическое агентство, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)