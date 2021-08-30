https://ria.ru/20210830/mks-1747812388.html

В РКК "Энергия" оценили планы продления работы МКС после 2025 года

В РКК "Энергия" оценили планы продления работы МКС после 2025 года - РИА Новости, 30.08.2021

В РКК "Энергия" оценили планы продления работы МКС после 2025 года

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:15

2021-08-30T12:15

2021-08-30T12:15

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев считает продление эксплуатации российского сегмента МКС рискованным делом, за которое лучше не браться.В "Роскосмосе" ранее заявили, что на период по 2025 год ситуация с безопасностью и работоспособностью станции находится под контролем.В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе, рисковать жизнями экипажа нельзя. До этого в российском сегменте МКС были обнаружены трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.В декабре 2020 года Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Тогда Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>

россия

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2021

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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия