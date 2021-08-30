https://ria.ru/20210830/mks-1747812181.html

РКК "Энергия" получила средства на поддержание российского сегмента МКС

РКК "Энергия" получила средства на поддержание российского сегмента МКС - РИА Новости, 30.08.2021

РКК "Энергия" получила средства на поддержание российского сегмента МКС

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила средства на поддержание работоспособности российского сегмента МКС до 2025 года, за пределами этого срока... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:15

2021-08-30T12:15

2021-08-30T12:15

наука

роскосмос

ркк "энергия"

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

владимир соловьев (космонавт)

юрий борисов (вице-премьер)

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила средства на поддержание работоспособности российского сегмента МКС до 2025 года, за пределами этого срока ожидаются отказы компьютеров и появление "негерметичностей" модулей, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир СоловьевВ апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе, рисковать жизнями экипажа нельзя.Ранее в "Роскосмосе" РИА Новости сообщали, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на период до 2025 года находится под контролем.В декабре 2020 года Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Тогда Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.

https://ria.ru/20210830/mks-1747781323.html

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роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), владимир соловьев (космонавт), юрий борисов (вице-премьер), россия