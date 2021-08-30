Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210830/mks-1747812181.html
РКК "Энергия" получила средства на поддержание российского сегмента МКС
РКК "Энергия" получила средства на поддержание российского сегмента МКС - РИА Новости, 30.08.2021
РКК "Энергия" получила средства на поддержание российского сегмента МКС
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила средства на поддержание работоспособности российского сегмента МКС до 2025 года, за пределами этого срока... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:15
2021-08-30T12:15
наука
роскосмос
ркк "энергия"
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
владимир соловьев (космонавт)
юрий борисов (вице-премьер)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743740048_0:645:2048:1797_1920x0_80_0_0_30cef2942f3e80d783fe10a68b974455.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила средства на поддержание работоспособности российского сегмента МКС до 2025 года, за пределами этого срока ожидаются отказы компьютеров и появление "негерметичностей" модулей, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир СоловьевВ апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе, рисковать жизнями экипажа нельзя.Ранее в "Роскосмосе" РИА Новости сообщали, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на период до 2025 года находится под контролем.В декабре 2020 года Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Тогда Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.
https://ria.ru/20210830/mks-1747781323.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743740048_0:154:2048:1690_1920x0_80_0_0_ead0b449bb59f867f5bfb6a1a100b587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), владимир соловьев (космонавт), юрий борисов (вице-премьер), россия
12:15 30.08.2021
 
РКК "Энергия" получила средства на поддержание российского сегмента МКС

РКК "Энергия" получила средства на поддержание российского сегмента МКС до 2025 года

© Фото : РоскосмосМодуль "Звезда" Международной космической станции
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила средства на поддержание работоспособности российского сегмента МКС до 2025 года, за пределами этого срока ожидаются отказы компьютеров и появление "негерметичностей" модулей, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев
"Средства на обеспечение эксплуатации станции до 2025 года выделены, но после 2025 года нас ждет полный швах. В основном это касается герметичности корпуса и сложных вычислительных средств, которые выработали свой ресурс", - сказал он.
В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе, рисковать жизнями экипажа нельзя.
Ранее в "Роскосмосе" РИА Новости сообщали, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на период до 2025 года находится под контролем.
В декабре 2020 года Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Тогда Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
08:32Хочу стать космонавтом
Космонавты изолировали негерметичный отсек на МКС
 
НаукаРоскосмосРКК "Энергия"Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Владимир Соловьев (космонавт)Юрий Борисов (вице-премьер)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
13:32Путин посетит космодром "Восточный"
Лента новостейМолния