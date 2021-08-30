Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/mks-1747793718.html
РКК "Энергия" завершила расследование сбоев на модуле "Наука"
РКК "Энергия" завершила расследование сбоев на модуле "Наука" - РИА Новости, 30.08.2021
РКК "Энергия" завершила расследование сбоев на модуле "Наука"
Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" закончила расследование причин отказов, произошедших во время полета модуля "Наука" к МКС, и... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:31
2021-08-30T10:59
роскосмос
ркк "энергия"
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499500_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_696d78e5db9a3633c3b894333acf6519.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" закончила расследование причин отказов, произошедших во время полета модуля "Наука" к МКС, и передала все материалы комиссии "Роскосмоса", заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.Ранее источник РИА Новости сообщал, что комиссию "Роскосмоса" возглавил директор департамента качества Виктор Чапоргин, но жестких сроков завершения работы комиссии не ставилось.Модуль был запущен с космодрома "Байконур" 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Во время полета на "Науке" произошел ряд отказов систем, которые были успешно парированы наземными специалистами. После стыковки у модуля незапланированно включились двигатели, из-за чего станция временно потеряла ориентацию. Угрозы экипажу станции не было. Ранее "Роскосмос" сообщил, что создана комиссия для поиска причин незапланированного включения двигателей "Науки", а специалисты выясняют последствия нештатной нагрузки на конструкцию МКС. НАСА создало свою группу для анализа последствий незапланированного включения двигателей российского модуля.Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210513/mks-1732096344.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bceb0ec345d90022a5c35ea91f194c1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
10:31 30.08.2021 (обновлено: 10:59 30.08.2021)
 
РКК "Энергия" завершила расследование сбоев на модуле "Наука"

Комиссия РКК "Энергия" завершила расследование нештатных ситуаций на модуле "Наука"

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" закончила расследование причин отказов, произошедших во время полета модуля "Наука" к МКС, и передала все материалы комиссии "Роскосмоса", заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
"Комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" закончила свое расследование, материалы переданы комиссии "Роскосмоса". После завершения работы этой комиссии определенная информация может быть предана огласке", - сказал он.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что комиссию "Роскосмоса" возглавил директор департамента качества Виктор Чапоргин, но жестких сроков завершения работы комиссии не ставилось.
Модуль был запущен с космодрома "Байконур" 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Во время полета на "Науке" произошел ряд отказов систем, которые были успешно парированы наземными специалистами. После стыковки у модуля незапланированно включились двигатели, из-за чего станция временно потеряла ориентацию. Угрозы экипажу станции не было. Ранее "Роскосмос" сообщил, что создана комиссия для поиска причин незапланированного включения двигателей "Науки", а специалисты выясняют последствия нештатной нагрузки на конструкцию МКС. НАСА создало свою группу для анализа последствий незапланированного включения двигателей российского модуля.
Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 11:47Наука
Нештатные ситуации на МКС с 2015 года
 
РоскосмосРКК "Энергия"Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
13:32Путин посетит космодром "Восточный"
Лента новостейМолния