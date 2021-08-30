10:31 30.08.2021 (обновлено: 10:59 30.08.2021)
РКК "Энергия" завершила расследование сбоев на модуле "Наука"
Комиссия РКК "Энергия" завершила расследование нештатных ситуаций на модуле "Наука"
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" закончила расследование причин отказов, произошедших во время полета модуля "Наука" к МКС, и передала все материалы комиссии "Роскосмоса", заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
"Комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" закончила свое расследование, материалы переданы комиссии "Роскосмоса". После завершения работы этой комиссии определенная информация может быть предана огласке", - сказал он.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что комиссию "Роскосмоса" возглавил директор департамента качества Виктор Чапоргин, но жестких сроков завершения работы комиссии не ставилось.
Модуль был запущен с космодрома "Байконур" 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Во время полета на "Науке" произошел ряд отказов систем, которые были успешно парированы наземными специалистами. После стыковки у модуля незапланированно включились двигатели, из-за чего станция временно потеряла ориентацию. Угрозы экипажу станции не было. Ранее "Роскосмос" сообщил, что создана комиссия для поиска причин незапланированного включения двигателей "Науки", а специалисты выясняют последствия нештатной нагрузки на конструкцию МКС. НАСА создало свою группу для анализа последствий незапланированного включения двигателей российского модуля.
13 мая, 11:47НаукаНештатные ситуации на МКС с 2015 года