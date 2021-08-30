https://ria.ru/20210830/mks-1747793718.html

РКК "Энергия" завершила расследование сбоев на модуле "Наука"

РКК "Энергия" завершила расследование сбоев на модуле "Наука" - РИА Новости, 30.08.2021

РКК "Энергия" завершила расследование сбоев на модуле "Наука"

Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" закончила расследование причин отказов, произошедших во время полета модуля "Наука" к МКС, и... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T10:31

2021-08-30T10:31

2021-08-30T10:59

роскосмос

ркк "энергия"

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" закончила расследование причин отказов, произошедших во время полета модуля "Наука" к МКС, и передала все материалы комиссии "Роскосмоса", заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.Ранее источник РИА Новости сообщал, что комиссию "Роскосмоса" возглавил директор департамента качества Виктор Чапоргин, но жестких сроков завершения работы комиссии не ставилось.Модуль был запущен с космодрома "Байконур" 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Во время полета на "Науке" произошел ряд отказов систем, которые были успешно парированы наземными специалистами. После стыковки у модуля незапланированно включились двигатели, из-за чего станция временно потеряла ориентацию. Угрозы экипажу станции не было. Ранее "Роскосмос" сообщил, что создана комиссия для поиска причин незапланированного включения двигателей "Науки", а специалисты выясняют последствия нештатной нагрузки на конструкцию МКС. НАСА создало свою группу для анализа последствий незапланированного включения двигателей российского модуля.Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>

https://ria.ru/20210513/mks-1732096344.html

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2021

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роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)