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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210830/mks-1747781323.html
Космонавты изолировали негерметичный отсек на МКС
Космонавты изолировали негерметичный отсек на МКС - РИА Новости, 30.08.2021
Космонавты изолировали негерметичный отсек на МКС
Негерметичный отсек модуля "Звезда" изолировали от основного объема МКС, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:32
2021-08-30T10:38
хочу стать космонавтом
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Негерметичный отсек модуля "Звезда" изолировали от основного объема МКС, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко."На станцию доставлен весь необходимый диагностический и ремонтный комплект для работы экипажа", — добавил он.Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019-го, через год нашли первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда", в марте 2021-го ее заделали. Вскоре появилась вторая трещина, ее тоже ликвидировали. При этом утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. В январе руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, но до аварийных значений (от 0,5 миллиметра в минуту) далеко. Для компенсации регулярно требуется наддувать отсеки воздухом, азотом и кислородом. Их запасы есть на месте, а также подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Недавно стало известно о новых несквозных трещинах — на этот раз в первом и самом старом модуле "Заря". Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210830/mks-1747780532.html
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
08:32 30.08.2021 (обновлено: 10:38 30.08.2021)
 
Космонавты изолировали негерметичный отсек на МКС

Космонавты изолировали негерметичный отсек в модуле "Звезда" от основного объема МКС

© Фото : РоскосмосМодуль "Звезда" Международной космической станции
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Негерметичный отсек модуля "Звезда" изолировали от основного объема МКС, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
"На станцию доставлен весь необходимый диагностический и ремонтный комплект для работы экипажа", — добавил он.
Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019-го, через год нашли первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда", в марте 2021-го ее заделали.
Вскоре появилась вторая трещина, ее тоже ликвидировали. При этом утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
08:26Хочу стать космонавтом
В "Роскосмосе" оценили ситуацию с безопасностью на МКС
В январе руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, но до аварийных значений (от 0,5 миллиметра в минуту) далеко. Для компенсации регулярно требуется наддувать отсеки воздухом, азотом и кислородом. Их запасы есть на месте, а также подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Недавно стало известно о новых несквозных трещинах — на этот раз в первом и самом старом модуле "Заря".
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
 
Хочу стать космонавтомРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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