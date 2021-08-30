https://ria.ru/20210830/mks-1747772171.html

Космонавты нашли трещины еще в одном модуле МКС

Космонавты нашли трещины еще в одном модуле МКС - РИА Новости, 30.08.2021

Космонавты нашли трещины еще в одном модуле МКС

Космонавты в ходе обследования российского сегмента МКС обнаружили новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле станции - "Заря", рассказал в... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T03:03

2021-08-30T03:03

2021-08-30T09:06

хочу стать космонавтом

ркк "энергия"

космос - риа наука

владимир соловьев (космонавт)

тома песке

акихико хосиде

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Космонавты в ходе обследования российского сегмента МКС обнаружили новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле станции - "Заря", рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.По словам Соловьева, такая ситуация ему не нравится. А обнаружение ранее сквозных трещин в другом модуле "Звезда" наводит генконструктора на мысль, что со временем и трещины в "Заре" начнут расползаться.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.В состав российского сегмента МКС входят модули "Заря", "Звезда", "Поиск", "Рассвет" и "Наука".Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>

https://ria.ru/20210825/nasa-1747136989.html

https://ria.ru/20210824/mks-1747116311.html

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ркк "энергия", космос - риа наука, владимир соловьев (космонавт), тома песке, акихико хосиде