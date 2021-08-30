03:03 30.08.2021 (обновлено: 09:06 30.08.2021)
Космонавты нашли трещины еще в одном модуле МКС
Генконструктор РКК "Энергия" Соловьев: космонавты нашли трещины еще в одном модуле МКС
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Космонавты в ходе обследования российского сегмента МКС обнаружили новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле станции - "Заря", рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
"Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле "Заря", - сказал он.
По словам Соловьева, такая ситуация ему не нравится. А обнаружение ранее сквозных трещин в другом модуле "Звезда" наводит генконструктора на мысль, что со временем и трещины в "Заре" начнут расползаться.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
В состав российского сегмента МКС входят модули "Заря", "Звезда", "Поиск", "Рассвет" и "Наука".
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