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Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки - РИА Новости, 30.08.2021
Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
Ураган "Ида", бушующий над южным американским штатом Луизиана, обратил вспять реку Миссисипи в ее нижнем течении, сообщил телеканалу CNN гидролог Геологической... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T05:59
2021-08-30T05:59
в мире
миссисипи
сша
луизиана
ураган "ида"
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Ураган "Ида", бушующий над южным американским штатом Луизиана, обратил вспять реку Миссисипи в ее нижнем течении, сообщил телеканалу CNN гидролог Геологической службы США Скотт Перьен."Течение реки замедлилось от примерно двух футов (0,6 метра) в секунду до полуфута (0,15 метра) в секунду в обратном направлении", - сказал Перьен, который работает в окрестностях Нового Орлеана, также оказавшегося под ударом стихии.Ученый говорит, что смену течения он наблюдал 16 лет назад во время урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.
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в мире, миссисипи, сша, луизиана, ураган "ида"
05:59 30.08.2021
 
Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки

Гидролог Геологической службы США Перьен: ураган "Ида" обратил вспять реку Миссисипи

© Фото : Космонавт Олег Новицкий / VkontakteУраган "Ида", образовавшийся в Атлантическом океане, движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч
Ураган Ида, образовавшийся в Атлантическом океане, движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : Космонавт Олег Новицкий / Vkontakte
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Ураган "Ида", бушующий над южным американским штатом Луизиана, обратил вспять реку Миссисипи в ее нижнем течении, сообщил телеканалу CNN гидролог Геологической службы США Скотт Перьен.
"Чрезвычайное необычное" явление он объяснил как сильным ветром, чья скорость временами превышает 240 километров в час, так и штормовым приливом в Мексиканском заливе, куда впадает крупнейшая река Северной Америки.
"Течение реки замедлилось от примерно двух футов (0,6 метра) в секунду до полуфута (0,15 метра) в секунду в обратном направлении", - сказал Перьен, который работает в окрестностях Нового Орлеана, также оказавшегося под ударом стихии.
Ученый говорит, что смену течения он наблюдал 16 лет назад во время урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.
Мужчина фотографирует высокие волны на берегу озера Пончартрейн во время приближения урагана Ида - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
03:45
Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
 
В миреМиссисипиСШАЛуизианаУраган "Ида"
 
 
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