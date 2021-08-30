https://ria.ru/20210830/missisipi-1747776002.html

Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки

Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки - РИА Новости, 30.08.2021

Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки

Ураган "Ида", бушующий над южным американским штатом Луизиана, обратил вспять реку Миссисипи в ее нижнем течении, сообщил телеканалу CNN гидролог Геологической... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T05:59

2021-08-30T05:59

2021-08-30T05:59

в мире

миссисипи

сша

луизиана

ураган "ида"

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Ураган "Ида", бушующий над южным американским штатом Луизиана, обратил вспять реку Миссисипи в ее нижнем течении, сообщил телеканалу CNN гидролог Геологической службы США Скотт Перьен."Течение реки замедлилось от примерно двух футов (0,6 метра) в секунду до полуфута (0,15 метра) в секунду в обратном направлении", - сказал Перьен, который работает в окрестностях Нового Орлеана, также оказавшегося под ударом стихии.Ученый говорит, что смену течения он наблюдал 16 лет назад во время урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210830/orlean-1747773181.html

миссисипи

сша

луизиана

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в мире, миссисипи, сша, луизиана, ураган "ида"