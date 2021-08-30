https://ria.ru/20210830/misis-1747848251.html

Студенты МИСиС научили нейросеть помогать call-центрам с продажами

Студенты МИСиС научили нейросеть помогать call-центрам с продажами - РИА Новости, 30.08.2021

Студенты МИСиС научили нейросеть помогать call-центрам с продажами

Студенты МИСиС разработали алгоритм, с помощью которого нейросеть может "предсказывать" поведение клиента во время продажи, разработка может использоваться,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:45

2021-08-30T15:45

2021-08-30T15:45

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мисис

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Студенты МИСиС разработали алгоритм, с помощью которого нейросеть может "предсказывать" поведение клиента во время продажи, разработка может использоваться, например, в call-центрах бизнес-компаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.Это решение, отмечают в МИСиС, представляет собой принципиально новый алгоритм, позволяющий не переписывать стратегию общения с клиентами с нуля, а оптимизировать ее с помощью нейронных сетей. Они должны анализировать звуковые и семантические параметры речи для построения эмпирического графа взаимодействий между клиентом и оператором. Эмпирический граф – это ключевой объект CRM-систем, позволяющий находить лучшие пути коммерциализации продукта, учитывая вероятности перехода от одного этапа диалога к другому."Предсказание наиболее выгодных стратегий взаимодействия операторов с клиентами – амбициозная и сложная задача. Во-первых, для её решения необходимы большие объемы данных, во-вторых, не существует универсальных подходов, так как оптимальных стратегий может быть много", – отметил преподаватель кафедры инженерной кибернетики НИТУ "МИСиС", наставник команды разработчиков Эмин Тагиев.В перспективе, при наличии необходимых ресурсов предложенный алгоритм может решить актуальную задачу бизнеса по автоматизации разработки и модификации стратегий ведения диалогов операторов и клиентов. Сегодня это делают сотрудники компаний, новый алгоритм позволит сделать этот бизнес-процесс более быстрым и точным.

https://sn.ria.ru/20210715/misis-1741335248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, наука, мисис, навигатор абитуриента, университетская наука