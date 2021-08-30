https://ria.ru/20210830/misis-1747848251.html
Студенты МИСиС научили нейросеть помогать call-центрам с продажами
Студенты МИСиС научили нейросеть помогать call-центрам с продажами - РИА Новости, 30.08.2021
Студенты МИСиС научили нейросеть помогать call-центрам с продажами
Студенты МИСиС разработали алгоритм, с помощью которого нейросеть может "предсказывать" поведение клиента во время продажи, разработка может использоваться,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:45
2021-08-30T15:45
2021-08-30T15:45
наука
общество
технологии
наука
мисис
навигатор абитуриента
университетская наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152297/71/1522977132_128:0:7374:4076_1920x0_80_0_0_04ec5fd1abe7f78c95e028c368cc1e7c.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Студенты МИСиС разработали алгоритм, с помощью которого нейросеть может "предсказывать" поведение клиента во время продажи, разработка может использоваться, например, в call-центрах бизнес-компаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.Это решение, отмечают в МИСиС, представляет собой принципиально новый алгоритм, позволяющий не переписывать стратегию общения с клиентами с нуля, а оптимизировать ее с помощью нейронных сетей. Они должны анализировать звуковые и семантические параметры речи для построения эмпирического графа взаимодействий между клиентом и оператором. Эмпирический граф – это ключевой объект CRM-систем, позволяющий находить лучшие пути коммерциализации продукта, учитывая вероятности перехода от одного этапа диалога к другому."Предсказание наиболее выгодных стратегий взаимодействия операторов с клиентами – амбициозная и сложная задача. Во-первых, для её решения необходимы большие объемы данных, во-вторых, не существует универсальных подходов, так как оптимальных стратегий может быть много", – отметил преподаватель кафедры инженерной кибернетики НИТУ "МИСиС", наставник команды разработчиков Эмин Тагиев.В перспективе, при наличии необходимых ресурсов предложенный алгоритм может решить актуальную задачу бизнеса по автоматизации разработки и модификации стратегий ведения диалогов операторов и клиентов. Сегодня это делают сотрудники компаний, новый алгоритм позволит сделать этот бизнес-процесс более быстрым и точным.
https://sn.ria.ru/20210715/misis-1741335248.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152297/71/1522977132_1033:0:6468:4076_1920x0_80_0_0_e04539dd3929124ca189ad95a47f89e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, наука, мисис, навигатор абитуриента, университетская наука
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Студенты МИСиС
разработали алгоритм, с помощью которого нейросеть может "предсказывать" поведение клиента во время продажи, разработка может использоваться, например, в call-центрах бизнес-компаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Студенты НИТУ "МИСиС" предложили решение для call-центров бизнес-компаний – алгоритм, "предсказывающий" поведение клиента во время продажи. Суть разработки в использовании нейронных сетей для анализа информации о прошлых звонках и выявления наиболее эффективных стратегий ведения диалога, приводящих к увеличению конверсии", - заявили в вузе.
Это решение, отмечают в МИСиС, представляет собой принципиально новый алгоритм, позволяющий не переписывать стратегию общения с клиентами с нуля, а оптимизировать ее с помощью нейронных сетей. Они должны анализировать звуковые и семантические параметры речи для построения эмпирического графа взаимодействий между клиентом и оператором. Эмпирический граф – это ключевой объект CRM-систем, позволяющий находить лучшие пути коммерциализации продукта, учитывая вероятности перехода от одного этапа диалога к другому.
"Предсказание наиболее выгодных стратегий взаимодействия операторов с клиентами – амбициозная и сложная задача. Во-первых, для её решения необходимы большие объемы данных, во-вторых, не существует универсальных подходов, так как оптимальных стратегий может быть много", – отметил преподаватель кафедры инженерной кибернетики НИТУ "МИСиС", наставник команды разработчиков Эмин Тагиев.
В перспективе, при наличии необходимых ресурсов предложенный алгоритм может решить актуальную задачу бизнеса по автоматизации разработки и модификации стратегий ведения диалогов операторов и клиентов. Сегодня это делают сотрудники компаний, новый алгоритм позволит сделать этот бизнес-процесс более быстрым и точным.