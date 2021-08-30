19:39 30.08.2021 (обновлено: 20:32 30.08.2021)
Мигранты пожаловались на невыносимые условия в лагерях для беженцев в Литве
В Литве нелегальные мигранты жалуются на голод и сырость в лагерях для беженцев
© Sputnik / Алексей СтефановНелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии
© Sputnik / Алексей Стефанов
ВИЛЬНЮС, 30 авг — РИА Новости. Мигранты, которые живут в лагерях для беженцев в Литве, жалуются на предоставленные условия, пишет Sputnik Литва.
Одно из таких учреждений в километре от деревни Руднинкай представляет собой вереницу брезентовых палаток, уходящую далеко в лес. Там размещены около полутора тысяч человек.
"Мы тут голодные, кормят плохо — один раз в день дают какие-то сухие макароны, консервы, вода плохо пахнет", — рассказал уроженец Ирака.
По его словам, он добрался до Белоруссии, оттуда группа дошла до границы и лесными тропами перебралась в Литву.
Как посетовал другой беженец, гражданин Нигерии, он никак не ожидал, что сначала ему придется бегать от пограничников, потом литовские службы будут с ним "обращаться как с собакой", а затем его поселят в лесу и не разрешат никуда выходить.
"Мне холодно: я замерзаю, а теплых вещей у меня нет", — добавил мужчина.
На голод пожаловалась и обитательница другого лагеря для нелегалов, недалеко от белорусской границы.
Как пишет Sputnik Литва, местные жители выступают против лагерей для беженцев, но это ни к чему не приводит.
"Мы уже махнули на все рукой. <…> Страшно, конечно, стало у нас жить", — рассказала жительница города Пабраде, где расположен крупнейший лагерь для мигрантов.
5 августа, 12:37Лукашенко назвал власти Литвы мерзавцами
В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС, так как из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".