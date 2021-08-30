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Мигранты пожаловались на невыносимые условия в лагерях для беженцев в Литве
Мигранты пожаловались на невыносимые условия в лагерях для беженцев в Литве - РИА Новости, 30.08.2021
Мигранты пожаловались на невыносимые условия в лагерях для беженцев в Литве
Мигранты, которые живут в лагерях для беженцев в Литве, жалуются на предоставленные условия, пишет Sputnik Литва. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T19:39
2021-08-30T20:32
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минск
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александр лукашенко
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ВИЛЬНЮС, 30 авг — РИА Новости. Мигранты, которые живут в лагерях для беженцев в Литве, жалуются на предоставленные условия, пишет Sputnik Литва.Одно из таких учреждений в километре от деревни Руднинкай представляет собой вереницу брезентовых палаток, уходящую далеко в лес. Там размещены около полутора тысяч человек."Мы тут голодные, кормят плохо — один раз в день дают какие-то сухие макароны, консервы, вода плохо пахнет", — рассказал уроженец Ирака.По его словам, он добрался до Белоруссии, оттуда группа дошла до границы и лесными тропами перебралась в Литву.Как посетовал другой беженец, гражданин Нигерии, он никак не ожидал, что сначала ему придется бегать от пограничников, потом литовские службы будут с ним "обращаться как с собакой", а затем его поселят в лесу и не разрешат никуда выходить. "Мне холодно: я замерзаю, а теплых вещей у меня нет", — добавил мужчина.На голод пожаловалась и обитательница другого лагеря для нелегалов, недалеко от белорусской границы.Как пишет Sputnik Литва, местные жители выступают против лагерей для беженцев, но это ни к чему не приводит."Мы уже махнули на все рукой. &lt;…&gt; Страшно, конечно, стало у нас жить", — рассказала жительница города Пабраде, где расположен крупнейший лагерь для мигрантов.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегальных мигрантов, появляющихся со стороны границы Белоруссии.В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС, так как из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210830/granitsa-1747789204.html
https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744485426.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко
19:39 30.08.2021 (обновлено: 20:32 30.08.2021)
 
Мигранты пожаловались на невыносимые условия в лагерях для беженцев в Литве

В Литве нелегальные мигранты жалуются на голод и сырость в лагерях для беженцев

© Sputnik / Алексей СтефановНелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии
Нелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Алексей Стефанов
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ВИЛЬНЮС, 30 авг — РИА Новости. Мигранты, которые живут в лагерях для беженцев в Литве, жалуются на предоставленные условия, пишет Sputnik Литва.
Одно из таких учреждений в километре от деревни Руднинкай представляет собой вереницу брезентовых палаток, уходящую далеко в лес. Там размещены около полутора тысяч человек.
"Мы тут голодные, кормят плохо — один раз в день дают какие-то сухие макароны, консервы, вода плохо пахнет", — рассказал уроженец Ирака.
По его словам, он добрался до Белоруссии, оттуда группа дошла до границы и лесными тропами перебралась в Литву.
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Как посетовал другой беженец, гражданин Нигерии, он никак не ожидал, что сначала ему придется бегать от пограничников, потом литовские службы будут с ним "обращаться как с собакой", а затем его поселят в лесу и не разрешат никуда выходить.
"Мне холодно: я замерзаю, а теплых вещей у меня нет", — добавил мужчина.
На голод пожаловалась и обитательница другого лагеря для нелегалов, недалеко от белорусской границы.
Как пишет Sputnik Литва, местные жители выступают против лагерей для беженцев, но это ни к чему не приводит.
"Мы уже махнули на все рукой. <…> Страшно, конечно, стало у нас жить", — рассказала жительница города Пабраде, где расположен крупнейший лагерь для мигрантов.
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В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС, так как из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияАлександр Лукашенко
 
 
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