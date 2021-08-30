Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/migranty-1747822031.html
Песков прокомментировал проблему нехватки трудовых мигрантов
Песков прокомментировал проблему нехватки трудовых мигрантов - РИА Новости, 30.08.2021
Песков прокомментировал проблему нехватки трудовых мигрантов
Проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна, она непростая и обсуждается в правительстве, решений об изменении порядка въезда пока нет, рассказал журналистам РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:22
2021-08-30T13:40
россия
общество
дмитрий песков
правительство рф
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569494362_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_748f40c6b804e4b3bb3ca5aff1534251.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна, она непростая и обсуждается в правительстве, решений об изменении порядка въезда пока нет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Проблема мигрантов – это проблема, которая действительно обсуждается. Вы знаете, что обсуждается она в правительстве. Это не совсем вопрос Кремля. Также вы знаете, что она весьма и весьма актуальна. Эта проблема не только для общепита, она и для строителей актуальна, и для других секторов экономики", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли сейчас проблема мигрантов на федеральном уровне."Проблема эта непростая, с учетом сохраняющейся все-таки опасности по распространению коронавируса, других аспектов. Правительство этим занимается", - добавил он.На уточняющий вопрос, рассматривают ли это в Кремле как важную проблему, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.Песков уточнил, что говорить об изменениях правил въезда и пребывания в России для мигрантов преждевременно."Пока никаких решений на этот счет не поступало. Существуют разные экспертные предложения", - сказал пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20210828/migranty-1747633326.html
https://ria.ru/20210827/draka-1747485010.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569494362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35648e34c272d020b79590aaf3f3504d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество, дмитрий песков, правительство рф, мигранты
13:22 30.08.2021 (обновлено: 13:40 30.08.2021)
 
Песков прокомментировал проблему нехватки трудовых мигрантов

Пресс-секретарь президента Песков: решений об изменении порядка въезда мигрантов пока нет

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге
Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна, она непростая и обсуждается в правительстве, решений об изменении порядка въезда пока нет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Проблема мигрантов – это проблема, которая действительно обсуждается. Вы знаете, что обсуждается она в правительстве. Это не совсем вопрос Кремля. Также вы знаете, что она весьма и весьма актуальна. Эта проблема не только для общепита, она и для строителей актуальна, и для других секторов экономики", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли сейчас проблема мигрантов на федеральном уровне.
Пешеходы на Патриаршем мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 10:45
Собянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы
"Проблема эта непростая, с учетом сохраняющейся все-таки опасности по распространению коронавируса, других аспектов. Правительство этим занимается", - добавил он.
"Конфликты были и есть всегда. Они есть во всех странах, они есть и у нас. Если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, обращают ли внимание в Кремле на конфликты среди мигрантов.
На уточняющий вопрос, рассматривают ли это в Кремле как важную проблему, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.
Песков уточнил, что говорить об изменениях правил въезда и пребывания в России для мигрантов преждевременно.
"Пока никаких решений на этот счет не поступало. Существуют разные экспертные предложения", - сказал пресс-секретарь президента.
Массовая драка мигрантов в московском хостеле. Видео с камеры наблюдения
27 августа, 12:07
Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео
 
РоссияОбществоДмитрий ПесковПравительство РФМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
13:32Путин посетит космодром "Восточный"
Лента новостейМолния