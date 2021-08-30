https://ria.ru/20210830/migranty-1747822031.html

Песков прокомментировал проблему нехватки трудовых мигрантов

Песков прокомментировал проблему нехватки трудовых мигрантов - РИА Новости, 30.08.2021

Песков прокомментировал проблему нехватки трудовых мигрантов

Проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна, она непростая и обсуждается в правительстве, решений об изменении порядка въезда пока нет, рассказал журналистам РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:22

2021-08-30T13:22

2021-08-30T13:40

россия

общество

дмитрий песков

правительство рф

мигранты

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна, она непростая и обсуждается в правительстве, решений об изменении порядка въезда пока нет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Проблема мигрантов – это проблема, которая действительно обсуждается. Вы знаете, что обсуждается она в правительстве. Это не совсем вопрос Кремля. Также вы знаете, что она весьма и весьма актуальна. Эта проблема не только для общепита, она и для строителей актуальна, и для других секторов экономики", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли сейчас проблема мигрантов на федеральном уровне."Проблема эта непростая, с учетом сохраняющейся все-таки опасности по распространению коронавируса, других аспектов. Правительство этим занимается", - добавил он.На уточняющий вопрос, рассматривают ли это в Кремле как важную проблему, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.Песков уточнил, что говорить об изменениях правил въезда и пребывания в России для мигрантов преждевременно."Пока никаких решений на этот счет не поступало. Существуют разные экспертные предложения", - сказал пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20210828/migranty-1747633326.html

https://ria.ru/20210827/draka-1747485010.html

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россия, общество, дмитрий песков, правительство рф, мигранты