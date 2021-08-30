https://ria.ru/20210830/migranty-1747822031.html
Песков прокомментировал проблему нехватки трудовых мигрантов
Песков прокомментировал проблему нехватки трудовых мигрантов - РИА Новости, 30.08.2021
Песков прокомментировал проблему нехватки трудовых мигрантов
Проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна, она непростая и обсуждается в правительстве, решений об изменении порядка въезда пока нет, рассказал журналистам РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:22
2021-08-30T13:22
2021-08-30T13:40
россия
общество
дмитрий песков
правительство рф
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569494362_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_748f40c6b804e4b3bb3ca5aff1534251.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна, она непростая и обсуждается в правительстве, решений об изменении порядка въезда пока нет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Проблема мигрантов – это проблема, которая действительно обсуждается. Вы знаете, что обсуждается она в правительстве. Это не совсем вопрос Кремля. Также вы знаете, что она весьма и весьма актуальна. Эта проблема не только для общепита, она и для строителей актуальна, и для других секторов экономики", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли сейчас проблема мигрантов на федеральном уровне."Проблема эта непростая, с учетом сохраняющейся все-таки опасности по распространению коронавируса, других аспектов. Правительство этим занимается", - добавил он.На уточняющий вопрос, рассматривают ли это в Кремле как важную проблему, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.Песков уточнил, что говорить об изменениях правил въезда и пребывания в России для мигрантов преждевременно."Пока никаких решений на этот счет не поступало. Существуют разные экспертные предложения", - сказал пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20210828/migranty-1747633326.html
https://ria.ru/20210827/draka-1747485010.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569494362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35648e34c272d020b79590aaf3f3504d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, дмитрий песков, правительство рф, мигранты
13:22 30.08.2021 (обновлено: 13:40 30.08.2021)
Песков прокомментировал проблему нехватки трудовых мигрантов
Пресс-секретарь президента Песков: решений об изменении порядка въезда мигрантов пока нет
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна, она непростая и обсуждается в правительстве, решений об изменении порядка въезда пока нет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Проблема мигрантов – это проблема, которая действительно обсуждается. Вы знаете, что обсуждается она в правительстве. Это не совсем вопрос Кремля. Также вы знаете, что она весьма и весьма актуальна. Эта проблема не только для общепита, она и для строителей актуальна, и для других секторов экономики", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли сейчас проблема мигрантов на федеральном уровне.
"Проблема эта непростая, с учетом сохраняющейся все-таки опасности по распространению коронавируса, других аспектов. Правительство этим занимается", - добавил он.
"Конфликты были и есть всегда. Они есть во всех странах, они есть и у нас. Если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, обращают ли внимание в Кремле на конфликты среди мигрантов.
На уточняющий вопрос, рассматривают ли это в Кремле как важную проблему, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.
Песков уточнил, что говорить об изменениях правил въезда и пребывания в России
для мигрантов преждевременно.
"Пока никаких решений на этот счет не поступало. Существуют разные экспертные предложения", - сказал пресс-секретарь президента.