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Мигрантов, устроивших массовую драку в Петербурге, выдворят из России
Мигрантов, устроивших массовую драку в Петербурге, выдворят из России - РИА Новости, 30.08.2021
Мигрантов, устроивших массовую драку в Петербурге, выдворят из России
Полиция будет ходатайствовать о выдворении из России 14 человек, задержанных после массовой драки мигрантов в Красносельском районе Петербурга, сообщает... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:11
2021-08-30T13:11
происшествия
санкт-петербург
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С -ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Полиция будет ходатайствовать о выдворении из России 14 человек, задержанных после массовой драки мигрантов в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.Ранее сотрудники полиции возбудили административные дела в отношении 14 граждан стран ближнего зарубежья, которые были задержаны во время пресечения группового конфликта вечером 22 августа в Красносельском районе Петербурга. В конфликте участвовали до 25 человек. В результате драки серьезное ножевое ранение получил 22-летний мигрант, в тяжелом состоянии он был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям 213 и 111 УК РФ (хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)."Мигранты находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. С учетом обстоятельств при которых иностранные граждане были задержаны, полиция намерена ходатайствовать перед судом об их принудительном выдворении из Российской Федерации", - добавили в полицейском главке.До решения суда мигранты помещены в центр для содержания иностранных граждан.
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происшествия, санкт-петербург
13:11 30.08.2021
 
Мигрантов, устроивших массовую драку в Петербурге, выдворят из России

Устроивших массовую драку в Красносельском районе Петербурга мигрантов выдворят из России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
С -ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Полиция будет ходатайствовать о выдворении из России 14 человек, задержанных после массовой драки мигрантов в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Четырнадцать мигрантов, участников групповой драки в Красносельском районе, выдворят из России", - говорится в сообщении.
Ранее сотрудники полиции возбудили административные дела в отношении 14 граждан стран ближнего зарубежья, которые были задержаны во время пресечения группового конфликта вечером 22 августа в Красносельском районе Петербурга. В конфликте участвовали до 25 человек. В результате драки серьезное ножевое ранение получил 22-летний мигрант, в тяжелом состоянии он был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям 213 и 111 УК РФ (хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
"Мигранты находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. С учетом обстоятельств при которых иностранные граждане были задержаны, полиция намерена ходатайствовать перед судом об их принудительном выдворении из Российской Федерации", - добавили в полицейском главке.
До решения суда мигранты помещены в центр для содержания иностранных граждан.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Вчера, 10:08
Главе СК доложат о случаях массовых драк с участием мигрантов в Петербурге
 
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