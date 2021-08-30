https://ria.ru/20210830/migranty-1747820061.html
Мигрантов, устроивших массовую драку в Петербурге, выдворят из России
Мигрантов, устроивших массовую драку в Петербурге, выдворят из России - РИА Новости, 30.08.2021
Мигрантов, устроивших массовую драку в Петербурге, выдворят из России
Полиция будет ходатайствовать о выдворении из России 14 человек, задержанных после массовой драки мигрантов в Красносельском районе Петербурга, сообщает... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:11
2021-08-30T13:11
2021-08-30T13:11
происшествия
санкт-петербург
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С -ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Полиция будет ходатайствовать о выдворении из России 14 человек, задержанных после массовой драки мигрантов в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.Ранее сотрудники полиции возбудили административные дела в отношении 14 граждан стран ближнего зарубежья, которые были задержаны во время пресечения группового конфликта вечером 22 августа в Красносельском районе Петербурга. В конфликте участвовали до 25 человек. В результате драки серьезное ножевое ранение получил 22-летний мигрант, в тяжелом состоянии он был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям 213 и 111 УК РФ (хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)."Мигранты находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. С учетом обстоятельств при которых иностранные граждане были задержаны, полиция намерена ходатайствовать перед судом об их принудительном выдворении из Российской Федерации", - добавили в полицейском главке.До решения суда мигранты помещены в центр для содержания иностранных граждан.
https://ria.ru/20210829/draka-1747711717.html
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происшествия, санкт-петербург
Мигрантов, устроивших массовую драку в Петербурге, выдворят из России
Устроивших массовую драку в Красносельском районе Петербурга мигрантов выдворят из России