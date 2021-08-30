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Наука
https://ria.ru/20210830/mifi-1747871280.html
Лихачев рассказал о взаимодействии "Росатома" и МИФИ
Лихачев рассказал о взаимодействии "Росатома" и МИФИ - РИА Новости, 30.08.2021
Лихачев рассказал о взаимодействии "Росатома" и МИФИ
Госкорпорации "Росатом" и Национальному исследовательскому ядерному университету "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) необходимо выйти на качественно новый уровень... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:48
2021-08-30T18:35
общество
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
алексей лихачев
навигатор абитуриента
россия
наука
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Госкорпорации "Росатом" и Национальному исследовательскому ядерному университету "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) необходимо выйти на качественно новый уровень взаимодействия, соответствующий задачам развития атомной отрасли России, заявил генеральный директор "Росатома", председатель наблюдательного совета НИЯУ МИФИ Алексей Лихачев.НИЯУ МИФИ является опорным вузом "Росатома". В целом, до 2030 года "Росатому" понадобится не менее 30 тысяч выпускников с учетом новых проектов, выполняемых предприятиями отрасли, отметил Лихачев.Примерно 30 процентов молодых людей, ежегодно приходящих на работу в атомной отрасли, это выпускники НИЯУ МИФИ, отметил Лихачев. Но при соответствующем расширении образовательных программ этот показатель можно довести до 50%, поскольку "Росатом" рассматривает НИЯУ МИФИ, как опорный вуз для атомной отрасли, добавил он.Лихачев назвал основные пути сотрудничества "Росатома" и НИЯУ МИФИ.Он напомнил, что первая и важнейшая задача "Росатома" – обеспечение обороноспособности России, ее ядерного оружейного комплекса, создание оружия на новых физических принципах."До 9 тысяч молодых специалистов нам необходимы в этом направлении в ближайшие годы", - сказал Лихачев.Причем нужны не только хорошо подготовленные инженерно-технические и конструкторские кадры, но и исследователи, отметил Лихачев. "Поэтому, конечно же, важнейшая работа - это поддержание кадрового потенциала ядерного оружейного комплекса", - добавил глава "Росатома".По словам Лихачева, сопряженная с этим задача – подготовка специалистов в филиалах НИЯУ МИФИ в "закрытых" городах, и надо ликвидировать перекос в развитии между московской площадкой НИЯУ МИФИ и его филиалами, которые сегодня нередко находятся на положении "бедных родственников", отметил гендиректор "Росатома".Госкорпорация выделяет значительные средства на поддержку НИЯУ МИФИ и филиалов, отметил Лихачев. "Наш ежегодный объем финансирования со стороны госкорпорации "Росатом" составляет 720 миллионов рублей в год, еще 120 миллионов в год (дают) отдельные предприятия", - сказал он. "Росатом" готов и дальше продолжать эту работу, но нужна целевая программа развития филиалов НИЯУ МИФИ, добавил Лихачев.По словам Лихачева, новые кадры понадобятся также для развития атомной энергетики, в том числе для строительства "Росатомом" АЭС за рубежом, для ядерной медицины, цифровых технологий, создания новых материалов, реализации проектов по Северному морскому пути."Мы готовы ваши задачи считать своими при одном условии, что и вы наши задачи будете считать своими", - подытожил Лихачев, обращаясь к новому ректору НИЯУ МИФИ Владимиру Шевченко.
https://na.ria.ru/20210615/rur-1737032051.html
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общество, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный исследовательский ядерный университет "мифи", алексей лихачев, навигатор абитуриента, россия, наука, университетская наука
17:48 30.08.2021 (обновлено: 18:35 30.08.2021)
 

Лихачев рассказал о взаимодействии "Росатома" и МИФИ

© Фото : Иван Головков, пресс-служба НИЯУ МИФИСтуденты НИЯУ МИФИ
Студенты НИЯУ МИФИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : Иван Головков, пресс-служба НИЯУ МИФИ
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Госкорпорации "Росатом" и Национальному исследовательскому ядерному университету "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) необходимо выйти на качественно новый уровень взаимодействия, соответствующий задачам развития атомной отрасли России, заявил генеральный директор "Росатома", председатель наблюдательного совета НИЯУ МИФИ Алексей Лихачев.

"Среди высших учебных заведений, готовящих научные и инженерные кадры для атомной отрасли, МИФИ для "Росатома" находится на особом положении", - сказал Лихачев в понедельник на совместном заседании профессорско-преподавательского состава НИЯУ МИФИ и Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

НИЯУ МИФИ является опорным вузом "Росатома". В целом, до 2030 года "Росатому" понадобится не менее 30 тысяч выпускников с учетом новых проектов, выполняемых предприятиями отрасли, отметил Лихачев.
Примерно 30 процентов молодых людей, ежегодно приходящих на работу в атомной отрасли, это выпускники НИЯУ МИФИ, отметил Лихачев. Но при соответствующем расширении образовательных программ этот показатель можно довести до 50%, поскольку "Росатом" рассматривает НИЯУ МИФИ, как опорный вуз для атомной отрасли, добавил он.
Лихачев назвал основные пути сотрудничества "Росатома" и НИЯУ МИФИ.
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Он напомнил, что первая и важнейшая задача "Росатома" – обеспечение обороноспособности России, ее ядерного оружейного комплекса, создание оружия на новых физических принципах.
"До 9 тысяч молодых специалистов нам необходимы в этом направлении в ближайшие годы", - сказал Лихачев.
Причем нужны не только хорошо подготовленные инженерно-технические и конструкторские кадры, но и исследователи, отметил Лихачев. "Поэтому, конечно же, важнейшая работа - это поддержание кадрового потенциала ядерного оружейного комплекса", - добавил глава "Росатома".
По словам Лихачева, сопряженная с этим задача – подготовка специалистов в филиалах НИЯУ МИФИ в "закрытых" городах, и надо ликвидировать перекос в развитии между московской площадкой НИЯУ МИФИ и его филиалами, которые сегодня нередко находятся на положении "бедных родственников", отметил гендиректор "Росатома".
Госкорпорация выделяет значительные средства на поддержку НИЯУ МИФИ и филиалов, отметил Лихачев. "Наш ежегодный объем финансирования со стороны госкорпорации "Росатом" составляет 720 миллионов рублей в год, еще 120 миллионов в год (дают) отдельные предприятия", - сказал он. "Росатом" готов и дальше продолжать эту работу, но нужна целевая программа развития филиалов НИЯУ МИФИ, добавил Лихачев.
По словам Лихачева, новые кадры понадобятся также для развития атомной энергетики, в том числе для строительства "Росатомом" АЭС за рубежом, для ядерной медицины, цифровых технологий, создания новых материалов, реализации проектов по Северному морскому пути.
"Мы готовы ваши задачи считать своими при одном условии, что и вы наши задачи будете считать своими", - подытожил Лихачев, обращаясь к новому ректору НИЯУ МИФИ Владимиру Шевченко.
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НаукаОбществоМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Алексей ЛихачевНавигатор абитуриентаРоссияНаукаУниверситетская наука
 
 
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