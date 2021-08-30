https://ria.ru/20210830/mid-1747787748.html

США отказываются обсуждать обмен Бута и Ярошенко, заявили в МИД

США отказываются обсуждать обмен Бута и Ярошенко, заявили в МИД - РИА Новости, 30.08.2021

США отказываются обсуждать обмен Бута и Ярошенко, заявили в МИД

США категорически отказываются обменивать осужденных Виктора Бута и Константина Ярошенко, отбывающих заключение в Америке, на содержащихся в российских тюрьмах... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T09:46

2021-08-30T09:46

2021-08-30T10:08

в мире

сша

виктор бут

константин ярошенко

григорий лукьянцев

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. США категорически отказываются обменивать осужденных Виктора Бута и Константина Ярошенко, отбывающих заключение в Америке, на содержащихся в российских тюрьмах американцев, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Официально представители США неоднократно заявляли о том, что никуда отпускать Виктора Бута они не собираются. И они в общем-то не скрывают в определенной степени своей досады, что Виктор Бут не пошел на сделку со следствием, не признал своей вины. Поэтому США постоянно подчеркивают, что Виктор Бут будет сидеть в США до окончания своего срока, который ему был вынесен американским судом. При этом на него продолжает оказываться очень сильное воздействие и давление", - сказал Лукьянцев.Дипломат добавил, что Бут содержится в тюрьме Марион штата Иллинойс в одиночной камере, где отсутствует нормальное кондиционирование, где режим прогулок существенно ограничен по сравнению с режимом общего содержания в этой тюрьме."Мы последовательно добиваемся его перевода в другую камеру, чтобы изменились условия его содержания, добиваемся изменения режима прогулок, чтобы к нему все-таки был доступ врачей, чтобы ему оказывалась квалифицированная медицинская помощь. А ему, в отличие от того же Константина Ярошенко, до сих пор квалифицированная помощь не оказывается. Кроме того, у него отсутствует право регулярного общения с родственниками. Это по-настоящему такой драконовский режим, который мы во многом связываем с тем, что он отказался пойти на сделку со следствием и отказался признать свою вину в угоду американским правоохранительным органам", - подчеркнул Лукьянцев.При этом российские дипломаты в США поддерживают контакт с Бутом, с членами его семьи, в частности, с супругой. "Мы неоднократно предлагали США задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. В прошлом году государственному секретарю США направлялось устное послание Сергея Викторовича Лаврова, где он предлагал, в частности, освободить по гуманитарным соображениям граждан РФ, которые содержатся в американских пенитенциарных учреждениях, из-за угрозы распространения коронавируса. Но США постоянно отказываются даже в принципе обсуждать вопрос о возможном обмене и выдаче Виктора Бута и продолжают подчеркивать, что он будет отбывать свое наказание до полного завершения 25-летнего срока", - отметил Лукьянцев.Что касается Константина Ярошенко, это "тоже вопиющий случай", сказал дипломат."Наш гражданский летчик был арестован в Либерии по, как мы считаем, тоже в общем-то сговору. Все его обвинение в том, что он распространял наркотики, строится на показаниях подставных агентов, причем на тот момент, когда ему выдвигалось обвинение и он приговаривался, он даже не владел английским языком. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы, и тоже в общем-то условия его содержания являются совершенно неприемлемыми... Опять же власти США также не хотят ставить вопрос о том, чтобы отпускать или обменивать Константина Ярошенко, и постоянно говорят, что он тоже не должен задавать какой-то негативный прецедент для США. Поэтому они намерены добиваться, чтобы он полностью отсидел тот срок, к которому он был приговорен американскими судебными органами", - пояснил Лукьянцев.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>

https://ria.ru/20210830/okhota-1747774846.html

https://ria.ru/20210713/vozvraschenie-1741046428.html

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в мире, сша, виктор бут, константин ярошенко, григорий лукьянцев, россия