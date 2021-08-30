Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/mid-1747787748.html
США отказываются обсуждать обмен Бута и Ярошенко, заявили в МИД
США отказываются обсуждать обмен Бута и Ярошенко, заявили в МИД - РИА Новости, 30.08.2021
США отказываются обсуждать обмен Бута и Ярошенко, заявили в МИД
США категорически отказываются обменивать осужденных Виктора Бута и Константина Ярошенко, отбывающих заключение в Америке, на содержащихся в российских тюрьмах... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:46
2021-08-30T10:08
в мире
сша
виктор бут
константин ярошенко
григорий лукьянцев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530404_0:289:2614:1759_1920x0_80_0_0_89f49e4cb521791e0a9c65aca6168661.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. США категорически отказываются обменивать осужденных Виктора Бута и Константина Ярошенко, отбывающих заключение в Америке, на содержащихся в российских тюрьмах американцев, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Официально представители США неоднократно заявляли о том, что никуда отпускать Виктора Бута они не собираются. И они в общем-то не скрывают в определенной степени своей досады, что Виктор Бут не пошел на сделку со следствием, не признал своей вины. Поэтому США постоянно подчеркивают, что Виктор Бут будет сидеть в США до окончания своего срока, который ему был вынесен американским судом. При этом на него продолжает оказываться очень сильное воздействие и давление", - сказал Лукьянцев.Дипломат добавил, что Бут содержится в тюрьме Марион штата Иллинойс в одиночной камере, где отсутствует нормальное кондиционирование, где режим прогулок существенно ограничен по сравнению с режимом общего содержания в этой тюрьме."Мы последовательно добиваемся его перевода в другую камеру, чтобы изменились условия его содержания, добиваемся изменения режима прогулок, чтобы к нему все-таки был доступ врачей, чтобы ему оказывалась квалифицированная медицинская помощь. А ему, в отличие от того же Константина Ярошенко, до сих пор квалифицированная помощь не оказывается. Кроме того, у него отсутствует право регулярного общения с родственниками. Это по-настоящему такой драконовский режим, который мы во многом связываем с тем, что он отказался пойти на сделку со следствием и отказался признать свою вину в угоду американским правоохранительным органам", - подчеркнул Лукьянцев.При этом российские дипломаты в США поддерживают контакт с Бутом, с членами его семьи, в частности, с супругой. "Мы неоднократно предлагали США задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. В прошлом году государственному секретарю США направлялось устное послание Сергея Викторовича Лаврова, где он предлагал, в частности, освободить по гуманитарным соображениям граждан РФ, которые содержатся в американских пенитенциарных учреждениях, из-за угрозы распространения коронавируса. Но США постоянно отказываются даже в принципе обсуждать вопрос о возможном обмене и выдаче Виктора Бута и продолжают подчеркивать, что он будет отбывать свое наказание до полного завершения 25-летнего срока", - отметил Лукьянцев.Что касается Константина Ярошенко, это "тоже вопиющий случай", сказал дипломат."Наш гражданский летчик был арестован в Либерии по, как мы считаем, тоже в общем-то сговору. Все его обвинение в том, что он распространял наркотики, строится на показаниях подставных агентов, причем на тот момент, когда ему выдвигалось обвинение и он приговаривался, он даже не владел английским языком. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы, и тоже в общем-то условия его содержания являются совершенно неприемлемыми... Опять же власти США также не хотят ставить вопрос о том, чтобы отпускать или обменивать Константина Ярошенко, и постоянно говорят, что он тоже не должен задавать какой-то негативный прецедент для США. Поэтому они намерены добиваться, чтобы он полностью отсидел тот срок, к которому он был приговорен американскими судебными органами", - пояснил Лукьянцев.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210830/okhota-1747774846.html
https://ria.ru/20210713/vozvraschenie-1741046428.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530404_0:44:2614:2005_1920x0_80_0_0_1df427085152ff5f23310436ef6fe36f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, виктор бут, константин ярошенко, григорий лукьянцев, россия
09:46 30.08.2021 (обновлено: 10:08 30.08.2021)
 
США отказываются обсуждать обмен Бута и Ярошенко, заявили в МИД

МИД: США отказываются обсуждать обмен Бута и Ярошенко на заключенных в России американцев

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Apichart Weerawong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. США категорически отказываются обменивать осужденных Виктора Бута и Константина Ярошенко, отбывающих заключение в Америке, на содержащихся в российских тюрьмах американцев, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
"Официально представители США неоднократно заявляли о том, что никуда отпускать Виктора Бута они не собираются. И они в общем-то не скрывают в определенной степени своей досады, что Виктор Бут не пошел на сделку со следствием, не признал своей вины. Поэтому США постоянно подчеркивают, что Виктор Бут будет сидеть в США до окончания своего срока, который ему был вынесен американским судом. При этом на него продолжает оказываться очень сильное воздействие и давление", - сказал Лукьянцев.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
05:05
В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
Дипломат добавил, что Бут содержится в тюрьме Марион штата Иллинойс в одиночной камере, где отсутствует нормальное кондиционирование, где режим прогулок существенно ограничен по сравнению с режимом общего содержания в этой тюрьме.
"Мы последовательно добиваемся его перевода в другую камеру, чтобы изменились условия его содержания, добиваемся изменения режима прогулок, чтобы к нему все-таки был доступ врачей, чтобы ему оказывалась квалифицированная медицинская помощь. А ему, в отличие от того же Константина Ярошенко, до сих пор квалифицированная помощь не оказывается. Кроме того, у него отсутствует право регулярного общения с родственниками. Это по-настоящему такой драконовский режим, который мы во многом связываем с тем, что он отказался пойти на сделку со следствием и отказался признать свою вину в угоду американским правоохранительным органам", - подчеркнул Лукьянцев.
При этом российские дипломаты в США поддерживают контакт с Бутом, с членами его семьи, в частности, с супругой. "Мы неоднократно предлагали США задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. В прошлом году государственному секретарю США направлялось устное послание Сергея Викторовича Лаврова, где он предлагал, в частности, освободить по гуманитарным соображениям граждан РФ, которые содержатся в американских пенитенциарных учреждениях, из-за угрозы распространения коронавируса. Но США постоянно отказываются даже в принципе обсуждать вопрос о возможном обмене и выдаче Виктора Бута и продолжают подчеркивать, что он будет отбывать свое наказание до полного завершения 25-летнего срока", - отметил Лукьянцев.
Что касается Константина Ярошенко, это "тоже вопиющий случай", сказал дипломат.
"Наш гражданский летчик был арестован в Либерии по, как мы считаем, тоже в общем-то сговору. Все его обвинение в том, что он распространял наркотики, строится на показаниях подставных агентов, причем на тот момент, когда ему выдвигалось обвинение и он приговаривался, он даже не владел английским языком. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы, и тоже в общем-то условия его содержания являются совершенно неприемлемыми... Опять же власти США также не хотят ставить вопрос о том, чтобы отпускать или обменивать Константина Ярошенко, и постоянно говорят, что он тоже не должен задавать какой-то негативный прецедент для США. Поэтому они намерены добиваться, чтобы он полностью отсидел тот срок, к которому он был приговорен американскими судебными органами", - пояснил Лукьянцев.
Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 11:14
В МИД рассказали о возвращении заключенных в США россиян
 
В миреСШАВиктор БутКонстантин ЯрошенкоГригорий ЛукьянцевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
13:32Путин посетит космодром "Восточный"
Лента новостейМолния