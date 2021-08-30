https://ria.ru/20210830/metro-1747797673.html

Бочкарeв: южный участок Большой кольцевой линии метро готов почти на 90%

Бочкарeв: южный участок Большой кольцевой линии метро готов почти на 90% - РИА Новости, 30.08.2021

Бочкарeв: южный участок Большой кольцевой линии метро готов почти на 90%

Готовность южного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) составляет около 90%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T10:54

2021-08-30T10:54

2021-08-30T10:54

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Недвижимость. Готовность южного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) составляет около 90%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Готовность южного участка БКЛ составляет около 90%. На участке разместятся три станции: "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино". На сегодняшний день возведены основные конструкции как самих станций, так и подземных сооружений. Сейчас выполняются работы по оснащению станций системами жизнеобеспечения и системами обеспечения движения поездов, ведутся отделочные работы", - отметил он.Заммэра уточнил, что все три станции участка находятся в высокой степени готовности. На станции "Новаторская" полностью завершены монолитные работы, архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны выполнены на 84%, идет монтаж подвесной системы потолка и облицовочных панелей путевых стен, завершается монтаж инженерных систем. На станции "Зюзино" почти выполнены монолитные работы, архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны готовы на 87%, ведется монтаж панелей путевых стен.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.

https://ria.ru/20210825/moskva-1747153081.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы