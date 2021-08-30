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Бочкарeв: южный участок Большой кольцевой линии метро готов почти на 90%
Бочкарeв: южный участок Большой кольцевой линии метро готов почти на 90% - РИА Новости, 30.08.2021
Бочкарeв: южный участок Большой кольцевой линии метро готов почти на 90%
Готовность южного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) составляет около 90%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:54
2021-08-30T10:54
2021-08-30T10:54
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 30 авг - РИА Недвижимость. Готовность южного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) составляет около 90%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Готовность южного участка БКЛ составляет около 90%. На участке разместятся три станции: "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино". На сегодняшний день возведены основные конструкции как самих станций, так и подземных сооружений. Сейчас выполняются работы по оснащению станций системами жизнеобеспечения и системами обеспечения движения поездов, ведутся отделочные работы", - отметил он.Заммэра уточнил, что все три станции участка находятся в высокой степени готовности. На станции "Новаторская" полностью завершены монолитные работы, архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны выполнены на 84%, идет монтаж подвесной системы потолка и облицовочных панелей путевых стен, завершается монтаж инженерных систем. На станции "Зюзино" почти выполнены монолитные работы, архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны готовы на 87%, ведется монтаж панелей путевых стен.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.
https://ria.ru/20210825/moskva-1747153081.html
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 30 авг - РИА Недвижимость
. Готовность южного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) составляет около 90%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
.
"Готовность южного участка БКЛ составляет около 90%. На участке разместятся три станции: "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино". На сегодняшний день возведены основные конструкции как самих станций, так и подземных сооружений. Сейчас выполняются работы по оснащению станций системами жизнеобеспечения и системами обеспечения движения поездов, ведутся отделочные работы", - отметил он.
Заммэра уточнил, что все три станции участка находятся в высокой степени готовности. На станции "Новаторская" полностью завершены монолитные работы, архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны выполнены на 84%, идет монтаж подвесной системы потолка и облицовочных панелей путевых стен, завершается монтаж инженерных систем. На станции "Зюзино" почти выполнены монолитные работы, архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны готовы на 87%, ведется монтаж панелей путевых стен.
"На станция "Воронцовская" также практически завершены монолитные работы, ведется архитектурная отделка пассажирской зоны: смонтирован подвесной потолок, облицованы путевые стены, ведутся работы по облицовке колонн и монтажу освещения", - подчеркнул Бочкарёв.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.