https://ria.ru/20210830/meduzy-1747893173.html
Нашествие медуз в Крыму
Нашествие медуз в Крыму - РИА Новости, 30.08.2021
Нашествие медуз в Крыму
"Суп из медуз" мешает купаться в Крыму. Эпицентр нашествия – берег Азовского моря. Медузы в августе здесь не редкость, но в последние годы их количество сильно возросло. Их укусы вызывают сильные ожоги, поэтому туристы отказываются от плавания в море и обычно переполненные пляжи пустеют.
2021-08-30T20:04
2021-08-30T20:04
2021-08-30T20:04
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республика крым
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Нашествие медуз в Крыму
"Суп из медуз" мешает купаться в Крыму. Эпицентр нашествия – берег Азовского моря. Медузы в августе здесь не редкость, но в последние годы их количество сильно возросло. Их укусы вызывают сильные ожоги, поэтому туристы отказываются от плавания в море и обычно переполненные пляжи пустеют.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, республика крым, азовское море
Нашествие медуз в Крыму
"Суп из медуз" мешает купаться в Крыму. Эпицентр нашествия – берег Азовского моря. Медузы в августе здесь не редкость, но в последние годы их количество сильно возросло. Их укусы вызывают сильные ожоги, поэтому туристы отказываются от плавания в море и обычно переполненные пляжи пустеют.
2021-08-30T20:04
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PT0M58S
Нашествие медуз в Крыму
"Суп из медуз" мешает купаться в Крыму. Эпицентр нашествия – берег Азовского моря. Медузы в августе здесь не редкость, но в последние годы их количество сильно возросло. Их укусы вызывают сильные ожоги, поэтому туристы отказываются от плавания в море и обычно переполненные пляжи пустеют.