Нашествие медуз в Крыму

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"Суп из медуз" мешает купаться в Крыму. Эпицентр нашествия – берег Азовского моря. Медузы в августе здесь не редкость, но в последние годы их количество сильно возросло. Их укусы вызывают сильные ожоги, поэтому туристы отказываются от плавания в море и обычно переполненные пляжи пустеют.