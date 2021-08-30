https://ria.ru/20210830/mchs-1747905548.html
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре - РИА Новости, 30.08.2021
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
Столичные спасатели предупредили грозе с дождем и ветре с порывами до 14 метров в секунду с понедельника до утра вторника, сообщается на сайте столичного главка РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T22:16
2021-08-30T22:16
2021-08-30T22:16
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили грозе с дождем и ветре с порывами до 14 метров в секунду с понедельника до утра вторника, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет до 09.00 часов утра 31 августа местами в городе Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении.В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
МЧС предупредило о грозе с дождем и порывах ветра до 14 м/с в Москве до утра вторника