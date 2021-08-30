https://ria.ru/20210830/lineyki-1747869104.html

Власти Москвы ответили на вопрос о школьных линейках 1 сентября

Власти Москвы ответили на вопрос о школьных линейках 1 сентября - РИА Новости, 30.08.2021

Власти Москвы ответили на вопрос о школьных линейках 1 сентября

Школы в Москве сами решают, проводить ли 1 сентября торжественные линейки с учетом пандемийных ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:36

2021-08-30T17:36

2021-08-30T17:36

распространение коронавируса

общество

москва

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Школы в Москве сами решают, проводить ли 1 сентября торжественные линейки с учетом пандемийных ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки."Решение о проведении торжественной линейки 1 сентября образовательные организации принимают самостоятельно с учетом соблюдения всех требований санитарной безопасности. В условиях распространения коронавирусной инфекции родители допускаются в школу только в случае крайней необходимости, например, для встречи с учителем или директором, и только в маске", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что по решению школы родители могут быть допущены на линейку, если она проходит на улице на территории школы.

https://ria.ru/20210830/rakova-1747854698.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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