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Власти Москвы ответили на вопрос о школьных линейках 1 сентября
Власти Москвы ответили на вопрос о школьных линейках 1 сентября - РИА Новости, 30.08.2021
Власти Москвы ответили на вопрос о школьных линейках 1 сентября
Школы в Москве сами решают, проводить ли 1 сентября торжественные линейки с учетом пандемийных ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:36
2021-08-30T17:36
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Школы в Москве сами решают, проводить ли 1 сентября торжественные линейки с учетом пандемийных ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки."Решение о проведении торжественной линейки 1 сентября образовательные организации принимают самостоятельно с учетом соблюдения всех требований санитарной безопасности. В условиях распространения коронавирусной инфекции родители допускаются в школу только в случае крайней необходимости, например, для встречи с учителем или директором, и только в маске", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что по решению школы родители могут быть допущены на линейку, если она проходит на улице на территории школы.
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общество, москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:36 30.08.2021
 
Власти Москвы ответили на вопрос о школьных линейках 1 сентября

Департамент образования Москвы: школы сами решают, проводить ли линейки 1 сентября

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики начальных классов в гимназии №15 Новосибирска
Ученики начальных классов в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Школы в Москве сами решают, проводить ли 1 сентября торжественные линейки с учетом пандемийных ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"Решение о проведении торжественной линейки 1 сентября образовательные организации принимают самостоятельно с учетом соблюдения всех требований санитарной безопасности. В условиях распространения коронавирусной инфекции родители допускаются в школу только в случае крайней необходимости, например, для встречи с учителем или директором, и только в маске", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что по решению школы родители могут быть допущены на линейку, если она проходит на улице на территории школы.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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