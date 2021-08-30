https://ria.ru/20210830/likhoradka-1747832224.html

Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила

Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 30.08.2021

Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила

Нет никаких оснований беспокоиться, что России грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила, заявил РИА Новости советник директора по научной... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T14:14

2021-08-30T14:14

2021-08-30T14:14

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

виктор малеев

россия

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Нет никаких оснований беспокоиться, что России грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила, заявил РИА Новости советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что, учитывая погоду – обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, осенью может наблюдаться высокая численность переносчиков лихорадки Западного Нила и сохраняться риск передачи возбудителя.Он отметил, что на территории России, если и встречаются, то единичные случаи заболевания, которые не влияют на общую эпидемиологическую ситуацию."Тем более нет причин волноваться сейчас, когда дело идет к осени – комары предпочитают жаркую погоду и размножаются преимущественно летом", - пояснил Малеев.По его словам, если у человека поднялась температура, появилась лихорадка, то в первую очередь, надо побеспокоиться, не коронавирус ли это, так как случаи заболевания им в России регистрируются ежедневно, а случаев заболевания лихорадкой Западного Нила нет ни одного."Еще раз подчеркну, что в данный момент нет никаких предвестников того, что нам грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки", - подчеркнул Малеев.

https://ria.ru/20210820/ispaniya-1746632482.html

россия

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, виктор малеев, россия