https://ria.ru/20210830/likhoradka-1747832224.html
Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 30.08.2021
Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
Нет никаких оснований беспокоиться, что России грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила, заявил РИА Новости советник директора по научной... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:14
2021-08-30T14:14
2021-08-30T14:14
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
виктор малеев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747551399_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47618bb7a8b747595edd6468e722f4f6.jpg
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Нет никаких оснований беспокоиться, что России грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила, заявил РИА Новости советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что, учитывая погоду – обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, осенью может наблюдаться высокая численность переносчиков лихорадки Западного Нила и сохраняться риск передачи возбудителя.Он отметил, что на территории России, если и встречаются, то единичные случаи заболевания, которые не влияют на общую эпидемиологическую ситуацию."Тем более нет причин волноваться сейчас, когда дело идет к осени – комары предпочитают жаркую погоду и размножаются преимущественно летом", - пояснил Малеев.По его словам, если у человека поднялась температура, появилась лихорадка, то в первую очередь, надо побеспокоиться, не коронавирус ли это, так как случаи заболевания им в России регистрируются ежедневно, а случаев заболевания лихорадкой Западного Нила нет ни одного."Еще раз подчеркну, что в данный момент нет никаких предвестников того, что нам грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки", - подчеркнул Малеев.
https://ria.ru/20210820/ispaniya-1746632482.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747551399_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_15746e8081a68471f79075f575f97041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, виктор малеев, россия
Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
Академик Малеев: России не грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.
Нет никаких оснований беспокоиться, что России
грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила, заявил РИА Новости советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
, академик РАН Виктор Малеев
.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что, учитывая погоду – обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, осенью может наблюдаться высокая численность переносчиков лихорадки Западного Нила и сохраняться риск передачи возбудителя.
"Оснований для беспокойства у нас нет. Лихорадка Западного Нила – это инфекция, переносчиками которой являются комары, обитающие в южных широтах. Резервуаром инфекции являются птицы, которые периодически заносят ее на разные территории. И в 2019 году были вспышки лихорадки Западного Нила в Греции, Италии, Румынии", - сказал Малеев.
Он отметил, что на территории России, если и встречаются, то единичные случаи заболевания, которые не влияют на общую эпидемиологическую ситуацию.
"Тем более нет причин волноваться сейчас, когда дело идет к осени – комары предпочитают жаркую погоду и размножаются преимущественно летом", - пояснил Малеев.
По его словам, если у человека поднялась температура, появилась лихорадка, то в первую очередь, надо побеспокоиться, не коронавирус ли это, так как случаи заболевания им в России регистрируются ежедневно, а случаев заболевания лихорадкой Западного Нила нет ни одного.
"Еще раз подчеркну, что в данный момент нет никаких предвестников того, что нам грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки", - подчеркнул Малеев.