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Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 30.08.2021
Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
Нет никаких оснований беспокоиться, что России грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила, заявил РИА Новости советник директора по научной... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:14
2021-08-30T14:14
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
виктор малеев
россия
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Нет никаких оснований беспокоиться, что России грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила, заявил РИА Новости советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что, учитывая погоду – обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, осенью может наблюдаться высокая численность переносчиков лихорадки Западного Нила и сохраняться риск передачи возбудителя.Он отметил, что на территории России, если и встречаются, то единичные случаи заболевания, которые не влияют на общую эпидемиологическую ситуацию."Тем более нет причин волноваться сейчас, когда дело идет к осени – комары предпочитают жаркую погоду и размножаются преимущественно летом", - пояснил Малеев.По его словам, если у человека поднялась температура, появилась лихорадка, то в первую очередь, надо побеспокоиться, не коронавирус ли это, так как случаи заболевания им в России регистрируются ежедневно, а случаев заболевания лихорадкой Западного Нила нет ни одного."Еще раз подчеркну, что в данный момент нет никаких предвестников того, что нам грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки", - подчеркнул Малеев.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, виктор малеев, россия
14:14 30.08.2021
 
Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила

Академик Малеев: России не грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила

© Pixabay / ekamelevКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Pixabay / ekamelev
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Нет никаких оснований беспокоиться, что России грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила, заявил РИА Новости советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что, учитывая погоду – обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, осенью может наблюдаться высокая численность переносчиков лихорадки Западного Нила и сохраняться риск передачи возбудителя.
"Оснований для беспокойства у нас нет. Лихорадка Западного Нила – это инфекция, переносчиками которой являются комары, обитающие в южных широтах. Резервуаром инфекции являются птицы, которые периодически заносят ее на разные территории. И в 2019 году были вспышки лихорадки Западного Нила в Греции, Италии, Румынии", - сказал Малеев.
Он отметил, что на территории России, если и встречаются, то единичные случаи заболевания, которые не влияют на общую эпидемиологическую ситуацию.
"Тем более нет причин волноваться сейчас, когда дело идет к осени – комары предпочитают жаркую погоду и размножаются преимущественно летом", - пояснил Малеев.
По его словам, если у человека поднялась температура, появилась лихорадка, то в первую очередь, надо побеспокоиться, не коронавирус ли это, так как случаи заболевания им в России регистрируются ежедневно, а случаев заболевания лихорадкой Западного Нила нет ни одного.
"Еще раз подчеркну, что в данный момент нет никаких предвестников того, что нам грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки", - подчеркнул Малеев.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоВиктор МалеевРоссия
 
 
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