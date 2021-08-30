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На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу - РИА Новости, 30.08.2021
На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
Сахалинские следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как две женщины пропали в лесу, сообщает пресс-служба регионального управления СК. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T04:57
2021-08-30T04:57
2021-08-30T10:42
происшествия
первомайск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
сахалин
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг — РИА Новости. Сахалинские следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как две женщины пропали в лесу, сообщает пресс-служба регионального управления СК.По данным отдела МВД Смирныховского района, 33-летняя Екатерина Галанина и 50-летняя Елена Егорова 27 августа ушли собирать дикоросы на гору Вайда в 17 километрах восточнее автодороги Смирных — Первомайск и не вернулись.Женщин ищут спасатели, полицейские, кинологи с собаками, волонтеры и местный охотник. На поиски отправился и вертолет МЧС.
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происшествия, первомайск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), сахалин, россия
04:57 30.08.2021 (обновлено: 10:42 30.08.2021)
На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
На севере Сахалина возбудили дело об убийстве после пропажи двух женщин в лесу