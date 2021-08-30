https://ria.ru/20210830/lavrov-1747846218.html

Лавров описал политику Запада в Афганистане поговоркой

Лавров описал политику Запада в Афганистане поговоркой - РИА Новости, 30.08.2021

Лавров описал политику Запада в Афганистане поговоркой

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад много лет пытался навязать свои порядки в Афганистане, и в этом контексте напомнил поговорку про калашный ряд. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:27

2021-08-30T15:27

2021-08-30T16:04

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

сергей лавров

кабул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747852088_0:167:3148:1937_1920x0_80_0_0_58fdeaf12d30d21345391f80b0904d53.jpg

ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад много лет пытался навязать свои порядки в Афганистане, и в этом контексте напомнил поговорку про калашный ряд.Глава МИД РФ также привел примеры Ирака и Ливии, где "демократизация" привела к плачевным результатам. "Мы никогда подобным не занимаемся", - добавил он.В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

https://ria.ru/20210825/ssha-1747187589.html

сша

афганистан

кабул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, сергей лавров, кабул