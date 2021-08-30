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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/lavrov-1747846218.html
Лавров описал политику Запада в Афганистане поговоркой
Лавров описал политику Запада в Афганистане поговоркой - РИА Новости, 30.08.2021
Лавров описал политику Запада в Афганистане поговоркой
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад много лет пытался навязать свои порядки в Афганистане, и в этом контексте напомнил поговорку про калашный ряд. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:27
2021-08-30T16:04
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
сергей лавров
кабул
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад много лет пытался навязать свои порядки в Афганистане, и в этом контексте напомнил поговорку про калашный ряд.Глава МИД РФ также привел примеры Ирака и Ливии, где "демократизация" привела к плачевным результатам. "Мы никогда подобным не занимаемся", - добавил он.В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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в мире, сша, афганистан, сергей лавров, кабул
15:27 30.08.2021 (обновлено: 16:04 30.08.2021)
 
Лавров описал политику Запада в Афганистане поговоркой

Лавров припомнил поговорку про калашный ряд в контексте политики Запада в Афганистане

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с общественностью в Волгограде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с общественностью в Волгограде - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад много лет пытался навязать свои порядки в Афганистане, и в этом контексте напомнил поговорку про калашный ряд.
"В Афганистане 20 лет они с упорством, достойным лучшего применения, устанавливали свои порядки. Не надо в чужой монастырь со своим уставом... и там еще что-то есть про калашный ряд", - сказал Лавров на встрече с волгоградской общественностью и молодежью.
Глава МИД РФ также привел примеры Ирака и Ливии, где "демократизация" привела к плачевным результатам. "Мы никогда подобным не занимаемся", - добавил он.
В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 13:55Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанСергей ЛавровКабул
 
 
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