https://ria.ru/20210830/lavrov-1747831742.html

Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров

Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров - РИА Новости, 30.08.2021

Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров

Западу нельзя разговаривать с Россией с позиции требовать от Москвы "изменить поведение", сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T14:13

2021-08-30T14:13

2021-08-30T14:17

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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Западу нельзя разговаривать с Россией с позиции требовать от Москвы "изменить поведение", сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Когда представители этих стран (Запада и НАТО - ред.), этих структур нам заявляют: "да, мы готовы с Россией связи нормализовать, но сначала Россия должна изменить свое поведение и должна сделать то, то и то". Так с нами нельзя разговаривать. Так вообще в принципе ни с кем нельзя разговаривать. <...> С Российской Федерацией это просто глупо пытаться говорить таким языком", - сказал Лавров на встрече с общественностью.Лавров отметил, что добрая воля Москвы всем известна. "Хотите разговаривать на равных - милости просим в любой момент, наши двери открыты", - добавил глава МИД РФ.В середине июля главы МИД стран Европейского союза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.Отношения РФ с Западом ухудшились после госпереворота на Украине и на фоне ситуации в Донбассе.Москва в ответ на санкции Запада приняла аналогичные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20210825/lavrov-1747186246.html

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в мире, сша, евросоюз, сергей лавров, россия