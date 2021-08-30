https://ria.ru/20210830/kravchuk-1747906302.html

В Киеве рассказали о самочувствии Кравчука после операции

В Киеве рассказали о самочувствии Кравчука после операции - РИА Новости, 30.08.2021

В Киеве рассказали о самочувствии Кравчука после операции

Первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук после перенесенной операции на сердце переживает... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T22:31

2021-08-30T22:31

2021-08-30T22:31

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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук после перенесенной операции на сердце переживает сложный реабилитационный период, до ноября-декабря его заменит замглавы делегации и вице-премьер Украины Алексей Резников, сказал пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.В конце июня Кравчук перенес операцию на сердце. После этого украинские СМИ писали, что до конца лета он в переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы участвовать не будет. "24 Канал" позже сообщил, что Кравчук после операции на сердце в конце июня все еще находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он отсутствовал на торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ходе торжественного заседания Верховной рады, попросил депутатов поддержать Кравчука, пожелав ему здоровья."Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. Ему 87-й год, операция на сердце - это очень сложно все. Пока будет вести (замглавы Алексей - ред.) Резников, и, наверное, это будет до ноября-декабря", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

https://ria.ru/20210805/kravchuk-1744481158.html

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в мире, украина, киев, леонид кравчук, донбасс