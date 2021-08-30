https://ria.ru/20210830/kovalchuk-1747880815.html
Ковальчук рассказал о выгоде от "омоложения" корпусов реакторов АЭС
Ковальчук рассказал о выгоде от "омоложения" корпусов реакторов АЭС - РИА Новости, 30.08.2021
Ковальчук рассказал о выгоде от "омоложения" корпусов реакторов АЭС
Так называемый восстановительный отжиг одного корпуса реактора ВВЭР-1000 на АЭС и, как следствие, продление срока его эксплуатации позволяет атомной отрасли РФ... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:33
2021-08-30T18:33
2021-08-30T18:44
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национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
росэнергоатом
курчатовский институт
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Так называемый восстановительный отжиг одного корпуса реактора ВВЭР-1000 на АЭС и, как следствие, продление срока его эксплуатации позволяет атомной отрасли РФ получить экономический эффект в объеме свыше 160 миллиардов рублей, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.Срок эксплуатации реактора на АЭС зависит от состояния металла его корпуса, подвергающегося действию интенсивного ионизирующего излучения, отметил Ковальчук в понедельник на совместном заседании профессорско-преподавательского состава НИЯУ МИФИ и Курчатовского института. По его словам, когда ресурс реактора кончается, "теряются энергетические мощности и приходится тратить огромные деньги на вывод (энергоблока) из эксплуатации, строить новые блоки"Корпус реактора – основной незаменяемый элемент ядерной энергетической установки, поэтому его ресурс является определяющим для срока эксплуатации атомного энергоблока. Охрупчивание металла сварных швов корпуса под действием нейтронного облучения – один из факторов, ограничивающих время службы реактора.Ковальчук напомнил, что в Курчатовском институте была в свое время разработана уникальная технология, позволяющая с помощью отжига восстановить ресурсные характеристики металла корпуса реакторов типа ВВЭР более чем на 80%. Процедура отжига признана во всем мире как самый эффективный способ обеспечения безопасной и надежной эксплуатации реакторных установок.Восстановительные отжиги в разные годы были проведены на некоторых реакторах типа ВВЭР-440 на разных АЭС. А в 2018 году таким образом впервые "омолодили" корпус реактора большой мощности ВВЭР-1000 на первом энергоблоке Балаковской АЭС, продлив срок его эксплуатации на 23 года."Когда утверждают, что наука ничего не дает... Объем дополнительных средств, полученных (входящим в "Росатом" оператором российских АЭС) концерном "Росэнергоатом" за счет восстановительного отжига (блока ВВЭР-1000), составляет 161 миллиард рублей со сроком окупаемости затрат менее одного года", - сказал Ковальчук. "Вот вам цена того, что наука дает стране", - добавил он.
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экономика, в мире, наука, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", росэнергоатом, курчатовский институт, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Так называемый восстановительный отжиг одного корпуса реактора ВВЭР-1000 на АЭС и, как следствие, продление срока его эксплуатации позволяет атомной отрасли РФ получить экономический эффект в объеме свыше 160 миллиардов рублей, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Срок эксплуатации реактора на АЭС зависит от состояния металла его корпуса, подвергающегося действию интенсивного ионизирующего излучения, отметил Ковальчук в понедельник на совместном заседании профессорско-преподавательского состава НИЯУ МИФИ
и Курчатовского института. По его словам, когда ресурс реактора кончается, "теряются энергетические мощности и приходится тратить огромные деньги на вывод (энергоблока) из эксплуатации, строить новые блоки"
Корпус реактора – основной незаменяемый элемент ядерной энергетической установки, поэтому его ресурс является определяющим для срока эксплуатации атомного энергоблока. Охрупчивание металла сварных швов корпуса под действием нейтронного облучения – один из факторов, ограничивающих время службы реактора.
Ковальчук напомнил, что в Курчатовском институте была в свое время разработана уникальная технология, позволяющая с помощью отжига восстановить ресурсные характеристики металла корпуса реакторов типа ВВЭР более чем на 80%. Процедура отжига признана во всем мире как самый эффективный способ обеспечения безопасной и надежной эксплуатации реакторных установок.
Восстановительные отжиги в разные годы были проведены на некоторых реакторах типа ВВЭР-440 на разных АЭС. А в 2018 году таким образом впервые "омолодили" корпус реактора большой мощности ВВЭР-1000 на первом энергоблоке Балаковской АЭС, продлив срок его эксплуатации на 23 года.
"Когда утверждают, что наука ничего не дает... Объем дополнительных средств, полученных (входящим в "Росатом" оператором российских АЭС) концерном "Росэнергоатом" за счет восстановительного отжига (блока ВВЭР-1000), составляет 161 миллиард рублей со сроком окупаемости затрат менее одного года", - сказал Ковальчук. "Вот вам цена того, что наука дает стране", - добавил он.