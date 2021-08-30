https://ria.ru/20210830/kotenok-1747858931.html
В Мурманске подростки утопили и обезглавили котенка
В Мурманске подростки утопили и обезглавили котенка - РИА Новости, 30.08.2021
В Мурманске подростки утопили и обезглавили котенка
Мурманская полиция установила личности 13-ти и 15-летнего подростков, которые утопили и обезглавили котенка, теперь их могут отправить в центр временного... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:38
2021-08-30T16:38
2021-08-30T16:38
происшествия
кола
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МУРМАНСК, 30 авг – РИА Новости. Мурманская полиция установила личности 13-ти и 15-летнего подростков, которые утопили и обезглавили котенка, теперь их могут отправить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.История жестокого обращения с котенком, которого поймали подростки, утопили и издевались над телом, вызвала широкий общественный резонанс. Видео появилось в соцсетях, правоохранители начали поиски живодеров."По факту жестокого обращения с животным, произошедшего в городе Кола, сотрудниками полиции проведена проверка, в ходе которой полицейскими установлены двое несовершеннолетних 13 и 15 лет, причастных к совершению противоправного деяния", - говорится в сообщении.Следователи решили отказать в возбуждении уголовного дела, так как подростки не достигли возраста привлечения уголовной ответственности."Сотрудниками полиции готовятся материалы в суд о решении вопроса о направлении подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей за совершение общественного опасного деяния", - пояснили в ведомстве.
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кола
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происшествия, кола
В Мурманске подростки утопили и обезглавили котенка
Мурманских живодеров, убивших котенка, могут отправить в центр для юных правонарушителей
МУРМАНСК, 30 авг – РИА Новости. Мурманская полиция установила личности 13-ти и 15-летнего подростков, которые утопили и обезглавили котенка, теперь их могут отправить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
История жестокого обращения с котенком, которого поймали подростки, утопили и издевались над телом, вызвала широкий общественный резонанс. Видео появилось в соцсетях, правоохранители начали поиски живодеров.
"По факту жестокого обращения с животным, произошедшего в городе Кола
, сотрудниками полиции проведена проверка, в ходе которой полицейскими установлены двое несовершеннолетних 13 и 15 лет, причастных к совершению противоправного деяния", - говорится в сообщении.
Следователи решили отказать в возбуждении уголовного дела, так как подростки не достигли возраста привлечения уголовной ответственности.
"Сотрудниками полиции готовятся материалы в суд о решении вопроса о направлении подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей за совершение общественного опасного деяния", - пояснили в ведомстве.