15:26 30.08.2021 (обновлено: 15:39 30.08.2021)
В Нидерландах кот провел без еды 52 дня
Dutch News: в Нидерландах кот на 52 дня остался без еды и выжил, питаясь бумагой
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Кот в Нидерландах провел без еды более 50 дней, из-за чего был вынужден питаться бумагой, сообщило местное издание Dutch News.
Истощенный кот был обнаружен в городе Схидам на юго-западе страны. Животное было заперто в доме, который в начале июля покинул хозяин. Дом оставался без присмотра до тех пор, пока его не купили новые владельцы.
Сотрудники ветеринарной скорой помощи отвезли кота в приют для животных. С помощью анализа экскрементов животного было установлено, что кот питался бумагой. Что касается утоления жажды, то, как предполагается, кот пил воду из протекающего крана.
На данный момент кот, который получил кличку Финн, выздоравливает, однако все еще ведет себя настороженно и дичится людей. Краудфандинговая кампания позволила собрать средства для его дальнейшего лечения. Полиция разыскивает предыдущего владельца дома.
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