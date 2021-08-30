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В Москве за сутки выявили 1424 случая COVID-19

В Москве за сутки выявили 1424 случая COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2021

В Москве за сутки выявили 1424 случая COVID-19

Наибольший суточный прирост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 1 424, 858 и 549 случаев соответственно, сообщили... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:35

2021-08-30T11:35

2021-08-30T11:39

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Наибольший суточный прирост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 1 424, 858 и 549 случаев соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 1 424, Московская область - 858, Санкт-Петербург - 549", - говорится в сообщении.За сутки в Москве госпитализированы 417 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 312 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии