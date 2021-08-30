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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки выявили 1424 случая COVID-19
В Москве за сутки выявили 1424 случая COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2021
В Москве за сутки выявили 1424 случая COVID-19
Наибольший суточный прирост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 1 424, 858 и 549 случаев соответственно, сообщили... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:35
2021-08-30T11:39
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Наибольший суточный прирост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 1 424, 858 и 549 случаев соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 1 424, Московская область - 858, Санкт-Петербург - 549", - говорится в сообщении.За сутки в Москве госпитализированы 417 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 312 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:35 30.08.2021 (обновлено: 11:39 30.08.2021)
 
В Москве за сутки выявили 1424 случая COVID-19

Оперштаб: в Москве за сутки выявили 1424 новых случая COVID-19

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Наибольший суточный прирост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 1 424, 858 и 549 случаев соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: Москва - 1 424, Московская область - 858, Санкт-Петербург - 549", - говорится в сообщении.
За сутки в Москве госпитализированы 417 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 312 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлено 1 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 417 человек. На ИВЛ находятся 312 человек. В городе выздоровели ещё 1 839 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 444 794", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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