https://ria.ru/20210830/koronavirus-1747804960.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Москве — 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:33

2021-08-30T11:33

2021-08-30T11:33

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Москве — 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,09%; 2. Санкт-Петербург - 0,1%; 3. Республика Алтай - 0,16%", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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