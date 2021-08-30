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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210830/koronavirus-1747804960.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Москве — 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:33
2021-08-30T11:33
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Москве — 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,09%; 2. Санкт-Петербург - 0,1%; 3. Республика Алтай - 0,16%", - говорится в сообщении.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 30.08.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Москве — 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,09%; 2. Санкт-Петербург - 0,1%; 3. Республика Алтай - 0,16%", - говорится в сообщении.
 
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