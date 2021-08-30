10:58 30.08.2021 (обновлено: 11:04 30.08.2021)
Организаторы планируют вернуть деньги за несостоявшийся концерт Линдеманна
Организатор фестиваля в Твери намерен вернуть деньги за несостоявшийся концерт Линдеманна
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСолист группы Rammstein Тилль Линдеманн на презентации своей книги "В тихой ночи. Лирика" в Москве
РЯЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Организаторы фестиваля в Твери планируют вернуть оплату за несостоявшийся концерт вокалиста метал-групп Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, сообщил РИА Новости предприниматель Максим Ларин.
Линдеманна приглашали в Тверскую область для участия в фестивале, организованном руководителем холдинга "Афанасий" Максимом Лариным. Мероприятие было намечено на 29 августа. Линдеманн приехал в регион, но в субботу СМИ написали, что к немецким музыкантам приходили правоохранители якобы в связи с планами участия в фестивале. Как позднее пояснил Роспотребнадзор, ведомство проинформировало организаторов и представителя Линдеманна, что проведение фестиваля без соблюдения санитарных ограничений недопустимо. Ларин сообщил об изменении формата фестиваля и переносе части мероприятий на другую территорию. В воскресенье предприниматель заявил, что Линдеманну предложили выступить на закрытой площадке с соблюдением антиковидных мер, однако музыкант не стал этого делать в связи с получением предписания о необходимости соблюдения антиковидных мер.
"Мы сделаем все, чтобы вернуть оплату за несостоявшийся концерт. Я считаю, что мы выполнили даже требование губернатора о 500 человек. Мы вообще закрыли площадку для приезда артистов", - сообщил Ларин.
Он не стал раскрывать условия договора и называть сумму гонорара. "При этом стоимости (выступлений) мировых артистов есть в интернете. Мы заплатили в 1,5 раза больше за срочный вызов", - отметил предприниматель.