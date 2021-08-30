https://ria.ru/20210830/kontsert-1747798291.html

Организаторы планируют вернуть деньги за несостоявшийся концерт Линдеманна

Организаторы планируют вернуть деньги за несостоявшийся концерт Линдеманна - РИА Новости, 30.08.2021

Организаторы планируют вернуть деньги за несостоявшийся концерт Линдеманна

Организаторы фестиваля в Твери планируют вернуть оплату за несостоявшийся концерт вокалиста метал-групп Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, сообщил РИА... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T10:58

2021-08-30T10:58

2021-08-30T11:04

шоубиз

тверь

тверская область

rammstein

тилль линдеманн

коронавирус covid-19

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148180/20/1481802074_0:172:2928:1819_1920x0_80_0_0_53e5d9c2e7be5b21893146eb9db532bc.jpg

РЯЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Организаторы фестиваля в Твери планируют вернуть оплату за несостоявшийся концерт вокалиста метал-групп Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, сообщил РИА Новости предприниматель Максим Ларин.Линдеманна приглашали в Тверскую область для участия в фестивале, организованном руководителем холдинга "Афанасий" Максимом Лариным. Мероприятие было намечено на 29 августа. Линдеманн приехал в регион, но в субботу СМИ написали, что к немецким музыкантам приходили правоохранители якобы в связи с планами участия в фестивале. Как позднее пояснил Роспотребнадзор, ведомство проинформировало организаторов и представителя Линдеманна, что проведение фестиваля без соблюдения санитарных ограничений недопустимо. Ларин сообщил об изменении формата фестиваля и переносе части мероприятий на другую территорию. В воскресенье предприниматель заявил, что Линдеманну предложили выступить на закрытой площадке с соблюдением антиковидных мер, однако музыкант не стал этого делать в связи с получением предписания о необходимости соблюдения антиковидных мер.Он не стал раскрывать условия договора и называть сумму гонорара. "При этом стоимости (выступлений) мировых артистов есть в интернете. Мы заплатили в 1,5 раза больше за срочный вызов", - отметил предприниматель.

https://ria.ru/20210829/lindemann-1747752639.html

тверь

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверь, тверская область, rammstein, тилль линдеманн, коронавирус covid-19, новости культуры