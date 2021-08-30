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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210830/kitay-1747874367.html
В Китае в 2020 году насчитывалось 289 млн учащихся учебных заведений
В Китае в 2020 году насчитывалось 289 млн учащихся учебных заведений - РИА Новости, 30.08.2021
В Китае в 2020 году насчитывалось 289 млн учащихся учебных заведений
В 2020 году число учащихся в учебных заведениях всех уровней системы образования в Китае, включая вузы, достигло 289 миллионов человек, что на 6,74 миллиона... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:03
2021-08-30T18:03
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году число учащихся в учебных заведениях всех уровней системы образования в Китае, включая вузы, достигло 289 миллионов человек, что на 6,74 миллиона больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные министерства образования КНР.Согласно статистике, в 2020 году в Китае насчитывалось 537100 школ и других образовательных учреждений, что на 1,33% больше, чем в 2019 году.К концу прошлого года в Китае насчитывалось приблизительно 17,93 миллиона штатных преподавателей, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20210803/kitay-1744113757.html
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18:03 30.08.2021
 

В Китае в 2020 году насчитывалось 289 млн учащихся учебных заведений

© РИА Новости / Алексей ЕфимовЦеремония, посвященная началу нового учебного года в пекинской школе «Фанцаоди»
Церемония, посвященная началу нового учебного года в пекинской школе «Фанцаоди» - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Ефимов
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МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году число учащихся в учебных заведениях всех уровней системы образования в Китае, включая вузы, достигло 289 миллионов человек, что на 6,74 миллиона больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные министерства образования КНР.
Согласно статистике, в 2020 году в Китае насчитывалось 537100 школ и других образовательных учреждений, что на 1,33% больше, чем в 2019 году.
Семья с детьми в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 10:46Россия-Китай: Главное
Китай ужесточает меры по борьбе с эпидемией в школах
К концу прошлого года в Китае насчитывалось приблизительно 17,93 миллиона штатных преподавателей, добавили в министерстве.
 
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