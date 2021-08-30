https://ria.ru/20210830/kitay-1747874367.html

В Китае в 2020 году насчитывалось 289 млн учащихся учебных заведений

В Китае в 2020 году насчитывалось 289 млн учащихся учебных заведений - РИА Новости, 30.08.2021

В Китае в 2020 году насчитывалось 289 млн учащихся учебных заведений

В 2020 году число учащихся в учебных заведениях всех уровней системы образования в Китае, включая вузы, достигло 289 миллионов человек, что на 6,74 миллиона... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T18:03

2021-08-30T18:03

2021-08-30T18:03

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году число учащихся в учебных заведениях всех уровней системы образования в Китае, включая вузы, достигло 289 миллионов человек, что на 6,74 миллиона больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные министерства образования КНР.Согласно статистике, в 2020 году в Китае насчитывалось 537100 школ и других образовательных учреждений, что на 1,33% больше, чем в 2019 году.К концу прошлого года в Китае насчитывалось приблизительно 17,93 миллиона штатных преподавателей, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20210803/kitay-1744113757.html

китай

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2021

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китай