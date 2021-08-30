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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210830/kislorod-1747801905.html
СМИ сообщили о нехватке кислорода в больницах на юге США
СМИ сообщили о нехватке кислорода в больницах на юге США - РИА Новости, 30.08.2021
СМИ сообщили о нехватке кислорода в больницах на юге США
Многие больницы в южных штатах США испытывают нехватку кислорода в связи с возрастанием количества госпитализированных с COVID-19, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:20
2021-08-30T11:20
распространение коронавируса
в мире
сша
южная каролина
луизиана
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Многие больницы в южных штатах США испытывают нехватку кислорода в связи с возрастанием количества госпитализированных с COVID-19, сообщает телеканал CNN.В частности, речь идет о ряде больниц в штатах Флорида, Южная Каролина, Техас и Луизиана.Как сообщила телеканалу Донна Кросс, старший директор по оборудованию в компании Premier, занимающейся повышением эффективности оказания медицинской помощи, в связи с продолжающимся ростом случаев заболевания COVID-19 спрос на кислородное обеспечение в больницах увеличился, и медучреждения не могут успеть удовлетворить эти потребности.По словам сотрудников органов здравоохранения и консультантов медучреждений, некоторые из упомянутых больниц рискуют использовать свой резервный запас кислорода или вовсе могут остаться без него в ближайшее время.США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 38,7 миллиона человек, скончались более 637 тысяч.Наиболее серьезная ситуация наблюдается в американском штате Флорида, где, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в августе был зарегистрирован антирекорд по суточному числу заразившихся - 27 584 человека.
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южная каролина
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в мире, сша, южная каролина, луизиана, коронавирус covid-19
11:20 30.08.2021
 
СМИ сообщили о нехватке кислорода в больницах на юге США

CNN: больницы на юге США испытывают нехватку кислорода из-за роста заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Многие больницы в южных штатах США испытывают нехватку кислорода в связи с возрастанием количества госпитализированных с COVID-19, сообщает телеканал CNN.
В частности, речь идет о ряде больниц в штатах Флорида, Южная Каролина, Техас и Луизиана.
Как сообщила телеканалу Донна Кросс, старший директор по оборудованию в компании Premier, занимающейся повышением эффективности оказания медицинской помощи, в связи с продолжающимся ростом случаев заболевания COVID-19 спрос на кислородное обеспечение в больницах увеличился, и медучреждения не могут успеть удовлетворить эти потребности.
"Что происходит сейчас, так это то, что кислород в больницах сокращается примерно до 10-20%, что составляет запас на один - два дня… Это очень критическая ситуация", - заявила Кросс.
По словам сотрудников органов здравоохранения и консультантов медучреждений, некоторые из упомянутых больниц рискуют использовать свой резервный запас кислорода или вовсе могут остаться без него в ближайшее время.
США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 38,7 миллиона человек, скончались более 637 тысяч.
Наиболее серьезная ситуация наблюдается в американском штате Флорида, где, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в августе был зарегистрирован антирекорд по суточному числу заразившихся - 27 584 человека.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАЮжная КаролинаЛуизианаКоронавирус COVID-19
 
 
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