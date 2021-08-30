Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210830/kipr-1747841484.html
Туроператоры рассказали, как выгодно отдохнуть на Кипре осенью
Туроператоры рассказали, как выгодно отдохнуть на Кипре осенью - РИА Новости, 30.08.2021
Туроператоры рассказали, как выгодно отдохнуть на Кипре осенью
Скидки в отелях Кипра в бархатный сезон достигают 30 процентов по сравнению с летними месяцами, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:17
2021-08-30T15:17
туризм
египет
турция
кипр
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
отдых в россии 2021 летом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603328901_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3fe42262249b5df7f32acc37601e30c9.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Скидки в отелях Кипра в бархатный сезон достигают 30 процентов по сравнению с летними месяцами, сообщает АТОР.На острове туристический сезон в этом году оказался нетипичным: летом из-за повышенного спроса со стороны россиян не хватало мест в отелях-"пятерках". В то время как гостиницы класса три и четыре звезды были загружены не полностью.При этом на осень люксовые отели скидок не дают. Но спецпредложения есть у гостиниц более низких категорий — до 30 процентов.Интерес к отдыху на острове в этом году снизился, отмечают участники рынка. Спрос перетягивают "горящие" путевки в Турцию и ожидание продаж Египта.По информации туроператоров, две трети отдыхающих планируют поездку за одну-две недели до вылета, хотя до пандемии так поступал лишь каждый третий клиент. Это свидетельствует о неготовности путешественников бронировать путевки за рубеж заранее.При этом почти исчезли нишевые туры — гастрономические, винные, свадебные, агротуризм. Всех отдыхающих теперь интересуют просто пляжи и море.
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
египет
турция
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603328901_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_a6e2a8f94365976361a53d7518135727.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
египет, турция, кипр, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых в россии 2021 летом, отдых, туристы, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
15:17 30.08.2021
 

Туроператоры рассказали, как выгодно отдохнуть на Кипре осенью

© Pixabay / Dimitris VetsikasПляж Коннос Бей на Кипре
Пляж Коннос Бей на Кипре - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Скидки в отелях Кипра в бархатный сезон достигают 30 процентов по сравнению с летними месяцами, сообщает АТОР.
На острове туристический сезон в этом году оказался нетипичным: летом из-за повышенного спроса со стороны россиян не хватало мест в отелях-"пятерках". В то время как гостиницы класса три и четыре звезды были загружены не полностью.
При этом на осень люксовые отели скидок не дают. Но спецпредложения есть у гостиниц более низких категорий — до 30 процентов.
Интерес к отдыху на острове в этом году снизился, отмечают участники рынка. Спрос перетягивают "горящие" путевки в Турцию и ожидание продаж Египта.
По информации туроператоров, две трети отдыхающих планируют поездку за одну-две недели до вылета, хотя до пандемии так поступал лишь каждый третий клиент. Это свидетельствует о неготовности путешественников бронировать путевки за рубеж заранее.
При этом почти исчезли нишевые туры — гастрономические, винные, свадебные, агротуризм. Всех отдыхающих теперь интересуют просто пляжи и море.
Женщина на набережной в Греции - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 08:00Туризм
Остров, где целуются два моря. Прогулки по Родосу
 
ТуризмЕгипетТурцияКипрНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризмотдых в России 2021 летомОтдыхтуристыкуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
03:00Золото и сверхценные элементы будут получать в России из угольных отходов
Лента новостейМолния