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Туроператоры рассказали, как выгодно отдохнуть на Кипре осенью
Туроператоры рассказали, как выгодно отдохнуть на Кипре осенью - РИА Новости, 30.08.2021
Туроператоры рассказали, как выгодно отдохнуть на Кипре осенью
Скидки в отелях Кипра в бархатный сезон достигают 30 процентов по сравнению с летними месяцами, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:17
2021-08-30T15:17
2021-08-30T15:17
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новости - туризм
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отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Скидки в отелях Кипра в бархатный сезон достигают 30 процентов по сравнению с летними месяцами, сообщает АТОР.На острове туристический сезон в этом году оказался нетипичным: летом из-за повышенного спроса со стороны россиян не хватало мест в отелях-"пятерках". В то время как гостиницы класса три и четыре звезды были загружены не полностью.При этом на осень люксовые отели скидок не дают. Но спецпредложения есть у гостиниц более низких категорий — до 30 процентов.Интерес к отдыху на острове в этом году снизился, отмечают участники рынка. Спрос перетягивают "горящие" путевки в Турцию и ожидание продаж Египта.По информации туроператоров, две трети отдыхающих планируют поездку за одну-две недели до вылета, хотя до пандемии так поступал лишь каждый третий клиент. Это свидетельствует о неготовности путешественников бронировать путевки за рубеж заранее.При этом почти исчезли нишевые туры — гастрономические, винные, свадебные, агротуризм. Всех отдыхающих теперь интересуют просто пляжи и море.
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египет, турция, кипр, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых в россии 2021 летом, отдых, туристы, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Скидки в отелях Кипра в бархатный сезон достигают 30 процентов по сравнению с летними месяцами, сообщает
АТОР.
На острове туристический сезон в этом году оказался нетипичным: летом из-за повышенного спроса со стороны россиян не хватало мест в отелях-"пятерках". В то время как гостиницы класса три и четыре звезды были загружены не полностью.
При этом на осень люксовые отели скидок не дают. Но спецпредложения есть у гостиниц более низких категорий — до 30 процентов.
Интерес к отдыху на острове в этом году снизился, отмечают участники рынка. Спрос перетягивают "горящие" путевки в Турцию и ожидание продаж Египта.
По информации туроператоров, две трети отдыхающих планируют поездку за одну-две недели до вылета, хотя до пандемии так поступал лишь каждый третий клиент. Это свидетельствует о неготовности путешественников бронировать путевки за рубеж заранее.
При этом почти исчезли нишевые туры — гастрономические, винные, свадебные, агротуризм. Всех отдыхающих теперь интересуют просто пляжи и море.