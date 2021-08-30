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Туроператоры рассказали, как выгодно отдохнуть на Кипре осенью

Туроператоры рассказали, как выгодно отдохнуть на Кипре осенью - РИА Новости, 30.08.2021

Туроператоры рассказали, как выгодно отдохнуть на Кипре осенью

Скидки в отелях Кипра в бархатный сезон достигают 30 процентов по сравнению с летними месяцами, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:17

2021-08-30T15:17

2021-08-30T15:17

туризм

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турция

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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отдых в россии 2021 летом

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Скидки в отелях Кипра в бархатный сезон достигают 30 процентов по сравнению с летними месяцами, сообщает АТОР.На острове туристический сезон в этом году оказался нетипичным: летом из-за повышенного спроса со стороны россиян не хватало мест в отелях-"пятерках". В то время как гостиницы класса три и четыре звезды были загружены не полностью.При этом на осень люксовые отели скидок не дают. Но спецпредложения есть у гостиниц более низких категорий — до 30 процентов.Интерес к отдыху на острове в этом году снизился, отмечают участники рынка. Спрос перетягивают "горящие" путевки в Турцию и ожидание продаж Египта.По информации туроператоров, две трети отдыхающих планируют поездку за одну-две недели до вылета, хотя до пандемии так поступал лишь каждый третий клиент. Это свидетельствует о неготовности путешественников бронировать путевки за рубеж заранее.При этом почти исчезли нишевые туры — гастрономические, винные, свадебные, агротуризм. Всех отдыхающих теперь интересуют просто пляжи и море.

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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