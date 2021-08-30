https://ria.ru/20210830/kiev-1747908764.html

На Украине рассказали, при каких условиях пойдут в наступление в Донбассе

На Украине рассказали, при каких условиях пойдут в наступление в Донбассе - РИА Новости, 30.08.2021

На Украине рассказали, при каких условиях пойдут в наступление в Донбассе

Должны сложиться "экстраординарные условия", чтобы Киев пошел в наступление в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T23:12

2021-08-30T23:12

2021-08-30T23:13

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алексей арестович

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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Должны сложиться "экстраординарные условия", чтобы Киев пошел в наступление в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович."Должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление. Потому что это городская агломерация, и преимущественно это много наших граждан, и такое наступление чревато гибелью мирного населения, мы на это не пойдем. Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление. Но сами не предусматриваем. Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Он добавил, что речь о введении миротворцев в регион пока не идет.Он также добавил, что война за "серую зону" в данный момент не ведется из-за режима прекращения огня.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210825/vsu-1747084424.html

https://ria.ru/20210825/ukraina-1747094407.html

украина

киев

донбасс

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в мире, украина, киев, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, алексей арестович