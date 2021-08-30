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На Украине рассказали, при каких условиях пойдут в наступление в Донбассе
На Украине рассказали, при каких условиях пойдут в наступление в Донбассе - РИА Новости, 30.08.2021
На Украине рассказали, при каких условиях пойдут в наступление в Донбассе
Должны сложиться "экстраординарные условия", чтобы Киев пошел в наступление в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T23:12
2021-08-30T23:13
в мире
украина
киев
донбасс
лнр
ситуация в днр и лнр
алексей арестович
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Должны сложиться "экстраординарные условия", чтобы Киев пошел в наступление в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович."Должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление. Потому что это городская агломерация, и преимущественно это много наших граждан, и такое наступление чревато гибелью мирного населения, мы на это не пойдем. Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление. Но сами не предусматриваем. Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Он добавил, что речь о введении миротворцев в регион пока не идет.Он также добавил, что война за "серую зону" в данный момент не ведется из-за режима прекращения огня.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210825/vsu-1747084424.html
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в мире, украина, киев, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, алексей арестович
23:12 30.08.2021 (обновлено: 23:13 30.08.2021)
 
На Украине рассказали, при каких условиях пойдут в наступление в Донбассе

Арестович: нужны "экстраординарные условия", чтобы Украина пошла в наступление

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Должны сложиться "экстраординарные условия", чтобы Киев пошел в наступление в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.
"Должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление. Потому что это городская агломерация, и преимущественно это много наших граждан, и такое наступление чревато гибелью мирного населения, мы на это не пойдем. Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление. Но сами не предусматриваем. Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
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Он добавил, что речь о введении миротворцев в регион пока не идет.
Он также добавил, что война за "серую зону" в данный момент не ведется из-за режима прекращения огня.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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